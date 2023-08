Aparentemente, habrá que seguir esperando para ver un Surface Go con chip ARM. Microsoft habría pospuesto el lanzamiento de la primera versión del portátil con un procesador de ese tipo, que se esperaba para el otoño venidero. Windows Central reporta que, de todos modos, el modelo podría recibir una actualización este año.

Los primeros rumores de un Surface Go con ARM surgieron en abril pasado. Por entonces, se dijo que el dispositivo utilizaría un chip basado en el Snapdragon 7c, de Qualcomm. Así, se especuló con que una de las grandes novedades que podría traer el equipo sería la conectividad 5G. Lo cual no suena descabellado, considerando que Microsoft ofrece dicha característica en el Surface Pro 9 con procesador SQ3, basado en el Snapdragon 8cx Gen 3.

No obstante, el panorama ahora habría cambiado y tendríamos que esperar un poco más para el estreno del Surface Go en su variante ARM. Lo cual no implicaría un abandono absoluto de este producto en 2023 por parte de los de Redmond, puesto que en su lugar llegaría una versión con procesador Intel N200. La misma podría ofrecer un rendimiento incluso mejor al de la opción más potente del actual Surface Go 3 con Core i3.

El Surface Go con chip ARM se haría esperar un poco más

Los motivos sobre por qué Microsoft habría pospuesto el lanzamiento del primer Surface Go con ARM todavía no están claros. Meses atrás se rumoreó que el 2-en-1 podría llegar recién en 2024 debido a que los de Satya Nadella pretendían garantizarse la disponibilidad de procesadores, tanto para el citado portátil como para el sucesor del Surface Pro 9. En el caso de este último, debido al deseo de la compañía de usar los chips Oryon de Qualcomm, originalmente desarrollados por Nuvia.

Pero ahora se habla de una historia diferente. Según Windows Central, Microsoft no tendría la certeza de que un Surface Go con ARM genere suficiente atención en el segmento comercial, que es hacia donde el dispositivo apunta. El fuerte empuje que la compañía le está dando a Windows 11 en ARM todavía no habría logrado un interés legítimo por parte de un público acostumbrado a usar el SO en ordenadores basados en x86-64.

Pese al retraso en su lanzamiento, Microsoft no mataría al Surface Go con chip ARM. El dispositivo podría llegar al mercado en el futuro, aunque los rumores no indican fechas potenciales. Lo cierto es que, de confirmarse la información, los interesados en este portátil deberán conformarse con seguir atados a la versión con hardware de Intel. Lo cual no necesariamente es algo malo para los usuarios, pero sí puede resultar un traspié para los de Redmond en su intento por ampliar su presencia en el mundo ARM y ofrecer una alternativa competitiva a Apple Silicon.

En cuanto al Surface Go que veríamos este año, Microsoft lo consideraría como una suerte de evolución intermedia de la última generación, que se lanzó en 2021. La versión con Intel N200 podría evitar el mote de Surface Go 4 y, en cambio, lanzarse como Surface Go 3+. Esto aún no está confirmado, pero podría vincularse a la intención de enfocar el modelo hacia clientes empresariales y educativos.

