Microsoft está trabajando en una nueva actualización de su catálogo de ordenadores portátiles Surface, según Windows Central. Los de Redmond lanzarían un Surface Pro con pantalla más pequeña, así como un Surface Go que por primera vez se ofrecería con procesador ARM.

El citado medio indica que Microsoft ofrecería el próximo Surface Pro en dos tamaños. A la tradicional versión de 13 pulgadas se le sumaría una variante con panel de 11 pulgadas. El 2-en-1 mantendría el factor de forma y las características destacadas de su hermano mayor, aunque en un tamaño más compacto, similar al del Surface Go.

Por lo pronto, no se mencionan más detalles sobre las posibles especificaciones técnicas del dispositivo, más allá del nuevo tamaño de pantalla. Sí se indica, no obstante, que la versión de 11 pulgadas soportaría una tasa de refresco de 120 Hz, como ya sucede actualmente con el Surface Pro 9.

Pero la novedad verdaderamente interesante llega de la mano del Surface Go, puesto que Microsoft por fin lo ofrecería en una variante con hardware ARM. Recordemos que el portátil económico de la firma estadounidense, actualizado por última vez en 2021, hasta aquí solo se ha ofrecido con componentes de Intel.

De hecho, la última versión disponible, el Surface Go 3, se podía configurar con procesador Core M3, Pentium Golf 6500Y o Core i3-10100Y. Al parecer, la intención de Microsoft sería continuar lanzando el dispositivo con chips de gama baja de Intel, pero también ofrecer una variante ARM.

De acuerdo con los rumores, Microsoft utilizaría un procesador basado en el Snapdragon 7c para el próximo Surface Go. Uno de los beneficios de esta selección podría ser la inclusión de 5G, aunque todavía no está confirmado. De todos modos, los de Redmond ya tienen experiencia lidiando con este tipo de hardware. No olvidemos que el Surface Pro 9 tiene una versión con chip Microsoft SQ3, basado en el Snapdragon 8cx Gen 3, que ofrece conectividad móvil.

Los nuevos Microsoft Surface podrían demorarse hasta 2024

Otro punto notorio de los rumores sobre los nuevos Surface Pro y Surface Go es que Microsoft podría demorar su lanzamiento hasta 2024. Windows Central indica que es poco probable que los de Satya Nadella lancen estos nuevos dispositivos antes del próximo otoño, y que la historia podría retrasarse todavía más.

Uno de los motivos de la aparente demora estaría, justamente, en la provisión de chips ARM. La intención original de los de Redmond habría sido lanzar el renovado Surface Go durante la primavera, pero que ello ya habría quedado descartado. Además, en el caso del Surface Pro, estarían esperando que Qualcomm lance sus esperados chips Oryon, desarrollados originalmente por Nuvia.

Estos últimos serían, en teoría, la respuesta de Qualcomm a Apple Silicon; sin embargo, todavía no han sido vistos en acción. Además, la chipera de San Diego está lidiando con una demanda por violar los acuerdos de licencias de ARM. Si bien no está confirmado, no se descarta que esto último esté lastrando el desarrollo y la presentación de los nuevos Microsoft Surface hasta el próximo año.

