Nos acercamos a octubre y comienzan a aparecer rumores sobre el lanzamiento de nuevos dispositivos de la línea Microsoft Surface. Según reporta WinFuture, los de Redmond realizarán un evento el próximo mes en el que actualizarán su catálogo de portátiles con Windows 11, y se han filtrado algunas de las características de los supuestos Surface Pro 9 y Surface Laptop 5.

Los nombres de los productos no son oficiales, claramente, pero no es descabellado que Microsoft continúe con la nomenclatura que ha usado anteriormente y que nos ha permitido conocer a los Surface Pro 8 y Surface Laptop 4 en 2021.

En cuanto a especificaciones, Microsoft optaría por algunas renovaciones lógicas, como la adopción de procesadores Intel de duodécima generación. En el caso del Surface Pro 9, el modelo base llegaría con un Core i5 1235U, mientras que las configuraciones más avanzadas incluirían un Core i7 1255U. Las opciones de almacenamiento SSD irían de 256 GB a 1 TB, mientras que se menciona la presencia de hasta 16 GB de memoria RAM.

Otro dato interesante que se menciona es que se lanzaría al menos una variante con hardware basado en ARM, pero que no sería con un procesador desarrollado por AMD. De acuerdo con la filtración, la Surface Pro 9 en cuestión utilizaría un chip Microsoft SQ3, desarrollado a partir del Snapdragon 8cx Gen3, que se presentó a fines de 2021. De confirmarse, esta versión ofrecería conectividad 5G.

Recordemos que el primer portátil del mundo en llegar al mercado con el citado chip de Qualcomm fue el Lenovo ThinkPad X13s, que destacó por su diseño compacto y gran autonomía.

Microsoft se prepara para presentar sus nuevos Surface

Por el lado del Surface Laptop 5, Microsoft habría optado por una configuración de procesadores similar a la del Surface Pro 9. Esto significaría que tanto en la versión de entrada como en las tope de línea utilizarían los mismos Core i5 e i7, respectivamente. Algo similar sucedería con las opciones de memoria RAM y almacenamiento interno.

Sin embargo, WinFuture menciona que hasta ahora no han surgido detalles relacionados a las posibles variantes con hardware de AMD. Esto no necesariamente quiere decir que los modelos con Ryzen estén descartados, aunque no deja de ser un dato llamativo. En especial, si se considera lo comentado anteriormente sobre el plan de Microsoft de usar un chip ARM “propio” en el Surface Pro 9.

En materia de diseño, poco se sabe sobre posibles cambios que los de Redmond podrían aplicar en sus nuevos dispositivos. Al menos en lo que refiere a factor de forma. El informe original da a entender que el Surface Pro 9 mantendría la pantalla de su predecesor, pero menciona un panel de 13,5 pulgadas. Esto podría tratarse de un error, considerando que, en realidad, la versión de 2021 utiliza uno de 13''. En el caso de la Surface Laptop 5, sí se menciona específicamente que Microsoft volvería a presentar modelos con pantallas de 13,5 y 15 pulgadas.

Así mismo, se indica que el Surface Pro 9 estaría disponible en sus colores tradicionales —negro y platino—. Pero también debutaría variantes en verde (Forest) y azul (Sapphire).

En materia de precios también habría novedades, puesto que los equipos sufrirían aumentos de entre 50 y 100 euros, según el modelo. La configuración base del Surface Pro 9 costaría 1.300 euros; en tanto que el Surface Laptop 5 partiría de los 1.200 euros en su versión de 13,5'', o de 1.500 euros en la de 15''. De todos modos, son cifras extraoficiales.

Se rumorea que el próximo evento de Microsoft Surface se realizará en la segunda semana de octubre, y estaremos atentos a todas las novedades.