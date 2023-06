Microsoft dijo adiós a Cortana. El gigante tecnológico confirmó que dejará de dar soporte a las versiones de Windows 10 y Windows 11 a finales de este año. Este sería el último clavo en el ataúd de la asistente inteligente, quien hace unos años desapareció de los dispositivos móviles y de la interfaz de las consolas Xbox One.

La información se encuentra en la documentación de soporte, en donde se anticipa que a finales de 2023 ya no se admitirá Cortana en Windows como una aplicación independiente. El cambio solo afecta a la versión del sistema operativo, ya que la asistente seguirá operando en las salas de Microsoft Teams y en la reproducción de correos por voz dentro de Outlook para móviles.

Aunque Cortana no desaparecerá por completo, su muerte es inevitable. La inversión multimillonaria de Microsoft en OpenAI ya rindió sus primeros frutos. La inteligencia artificial de ChatGPT en Bing está cambiando el modo como buscamos en internet, mientras que la integración de GPT-4 en Word, Excel, PowerPoint y Outlook ayudará a automatizar muchos procesos.

Por si fuera poco, Microsoft anunció que Windows 11 recibirá un nuevo asistente virtual impulsado por IA. Conocido como Windows Copilot, esta característica estará disponible para todas las aplicaciones del sistema operativo. En ella, los usuarios podrán realizar consultas, generar contenidos y efectuar tareas que normalmente requieren una app adicional.

Windows Copilot se convertirá en lo que alguna vez pudo ser Cortana. El sucesor está potenciado por la tecnología de OpenAI, aunque no contará con una de las mejores características de la asistente original: la voz de Jen Taylor.

Cortana será reemplazada por una IA en Windows

Tal vez una de las cosas más irónicas es que Cortana será reemplazada por una IA en Windows. La asistente virtual está inspirada en una inteligencia artificial que acompaña a Master Chief en todos los juegos de Halo. En términos generales, Cortana es vital como asistente para los jugadores, un concepto que Microsoft quiso trasladar a los ordenadores.

Aunque el desarrollo de Cortana comenzó en 2009, su debut se dio en 2014, donde se presentó como uno de los ingredientes secretos de nuevo Windows. La asistente se integró de manera nativa en Windows 10, donde intentó convertirse en la nueva Siri que resolvería la vida de los usuarios y potenciaría la productividad.

El problema de Cortana no solo radica en que se lanzó muy tarde, sino que lo hizo en plataformas que no despegaron. La asistente fue parte de Windows Phone, pero el sistema móvil murió al poco tiempo. Lo mismo ocurrió con la Xbox One, una consola que perdió la guerra con la PS4 luego de una desastrosa estrategia inicial.

La famosa asistente tendrá una muerte lenta, aunque eso no le importa a sus creadores. Microsoft aprendió la lección con Cortana y en esta ocasión se adelantó a sus competidores al integrar una IA auténtica en todos sus servicios.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente