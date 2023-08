Microsoft ha confirmado la realización de un evento especial el próximo mes, y todo apunta a que lo aprovechará para introducir nuevos modelos de sus ordenadores Surface. Se llevará a cabo en Nueva York el jueves 21 de septiembre, según la invitación que ha comenzado a llegar a la prensa.

Claro que los de Redmond han querido jugar un poco al misterio. Por ello, no han revelado detalles específicos sobre qué temas se tocarán durante este encuentro. Aunque por el timing es lógico pensar que el eje primario sean los nuevos Surface, considerando que Microsoft suele renovarlos en septiembre u octubre.

Dicho esto, no hay que descartar que Windows 11 también juegue un rol crucial en esta presentación. No olvidemos que septiembre es el mes en el que la compañía planea lanzar su próxima gran actualización para su actual sistema operativo. Se espera que la misma llegue con varias novedades, como la adopción de Windows Copilot como nuevo asistente basado en inteligencia artificial y la implementación de características reclamadas por el público desde hace años, como el soporte nativo para archivos RAR y 7-ZIP.

Suponiendo que, efectivamente, el evento de Microsoft programado para septiembre se enfoque en nuevos Surface, el panorama sobre qué esperar aún no está del todo claro. Los rumores que existen hasta ahora se enfocan en el lanzamiento de nuevas versiones de los Surface Pro, Surface Go, Surface Laptop Go y Surface Laptop Studio.

Será interesante ver qué alineación de nuevos Surface presenta Microsoft en el evento del próximo mes. Uno de los lanzamientos más novedosos que se esperaba para este año era el Surface Go 4 con chip ARM, aunque recientemente se conoció que el dispositivo habría sido postergado.

No obstante, se rumorea con el lanzamiento de una versión Intel del 2-en-1, aunque existen inconsistencias sobre su potencial denominación. Si bien algunos informes indican que Microsoft lo llamará Surface Go 4, otros estiman que será un Surface Go 3+ para no "quemar" el nombre y guardarlo para cuando llegue la variante ARM.

En cuanto al Surface Pro, en su momento se dijo que Microsoft planeaba lanzarlo en dos tamaños, sumando una versión de 11 pulgadas a la tradicional de 13''. Al igual que con el Surface Pro 9, la idea de los de Satya Nadella sería lanzar una versión con procesador de Intel y otra con hardware basado en ARM. Sin embargo, los comentarios en torno a este dispositivo se han apaciguado en el último tiempo.

Si nos enfocamos en el Surface Laptop Go 3, Microsoft optaría por eliminar la versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, para ofrecer un modelo base con 8 + 256 GB. Además, llegaría con procesador Intel de 12ª generación. De confirmarse, habrá que ver cómo afecta la modificación a su precio de venta al público.

Por último, una actualización del Surface Laptop Studio suena más que factible. La actual versión del portátil convertible se lanzó en 2021 y llamó muchísimo la atención por su peculiar factor de forma. Veremos si los de Redmond tiene pensado alguna renovación de diseño —con un posible refinamiento—, o si solo se enfocan en optimizar la ficha de hardware.

Además de un lógico salto generacional en la CPU, rumores apuntan a que podría ser el primer portátil de la línea Surface que Microsoft lance con hasta 64 GB de memoria RAM. También se especula con una actualización notoria en la GPU, con la incorporación de una RTX 4060 de NVIDIA. Por lo pronto, habrá que esperar al 21 de septiembre para saber si esto finalmente es así.

