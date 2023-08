La Casa del Dragón continúa con sus preparativos de cara a su segunda temporada. La segunda serie de la franquicia Juego de Tronos emitió su primera temporada en 2022, convirtiéndose en todo un éxito a nivel mundial. Por ello, desde HBO se dio luz verde a más temporadas de un proyecto que adapta la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Y un vídeo filtrado del rodaje ha dejado ver una grata sorpresa para los fans.

Desde que las grabaciones comenzaran hace unos pocos meses, decenas de particulares han intentado hacerse con imágenes de los protagonistas, así como de los escenarios en los que se desarrollará la segunda temporada. La última filtración de La Casa del Dragón corresponde a un set que los seguidores de la saga no esperaban ver en la nueva tanda de episodios.

El usuario UnBoxPHD ha colgado en su canal de YouTube un vídeo grabado con un dron que sobrevuela un enclave muy concreto. Se trata nada más y nada menos que de El Muro. Esta gigantesca edificación situada al norte de Poniente fue un lugar fundamental en Juego de Tronos. La muralla dividía los Siete Reinos de las tierras salvajes de las que surgieron los Caminantes Blancos. El Muro fue construido miles de años antes de los eventos de ambas series.

Su responsable fue Brandon Stark el Constructor. Como señor de Invernalia, después de la Larga Noche y el primer enfrentamiento contra los muertos, el Stark decidió acometer una de las mayores edificaciones que el continente hubiera visto jamás. El Muro se mantuvo impenetrable durante milenios, hasta que los Caminantes volvieron a atacarlo en el final de Juego de Tronos. Sin embargo, que aparezca en La Casa del Dragón resulta muy sorprendente.

En Fuego y Sangre se relata toda la historia de la Casa Targaryen. Y en la serie de HBO tan solo se centran en una época en concreto, la Danza de los Dragones. En aquellos años, nadie cree en los Caminantes Blancos. Estos no han vuelto a aparecer y no suponen ninguna amenaza. Por ello, en el libro de Martin los protagonistas de la serie no visitan el Muro en ningún momento. Sin embargo, parece que la plataforma ha decidido cambiar eso. Probablemente, o bien los Verdes o bien los Negros viajarán hasta el lugar en busca de aliados. Aunque todo eso son conjeturas, claro.

¿Por qué siguen rodando La Casa del Dragón a pesar de la huelga de guionistas y actores?

La segunda temporada de La Casa del Dragón continúa con su rodaje en marcha. A pesar de la huelga de guionistas y de actores en la que está sumida Hollywood, el proyecto es uno de los pocos que no se ha detenido. Esto se debe a que los episodios quedaron completamente escritos antes de que el Sindicato de Guionistas (WGA) decretara la huelga, así como que la mayoría de sus intérpretes son británicos, por lo que no están sujetos a las protestas del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA).

A pesar de todo, la serie no cuenta con fecha de estreno. Los rumores apuntan a que la segunda temporada de La Casa del Dragón podría estrenarse en HBO en verano de 2024. Sin embargo, la compañía no ha oficializado nada y se mantiene a la espera de que el rodaje llegue a su fin. Será entonces cuando los seguidores de los Targaryen puedan descubrir cómo avanza la guerra entre ambas facciones de la familia.

