Para sorpresa de muchos, La Casa del Dragón resultó ser una de las mejores series del año anterior. La producción de HBO demostró que el universo de Juego de Tronos todavía tiene mucho que contar, y que aún se pueden hacer las cosas bien pese al desastroso final de la serie principal. Sin embargo, y aunque no lo creas, La Casa del Dragón estuvo a punto de ser cancelada.

Es evidente que la conclusión de Juego de Tronos dejó dudas en torno al futuro de la franquicia. HBO cuidó, al más mínimo detalle, cualquier propuesta que apostara por expandir la historia ya conocida. Hubo varias ideas de spin-offs sobre la mesa, pero solo algunas pasaron un riguroso análisis sobre su probabilidad de éxito. La Casa del Dragón logró superar el filtro, pero su desarrollo comenzó a complicarse poco después.

¿Qué pasó? George R. R. Martin, creador de la historia de Westeros, no estaba contento con el producto cuya producción estaba por iniciar. Debido a que el escritor estadounidense lo veía como un proyecto bastante relevante en su carrera profesional, no quería que La Casa del Dragón decepcionara a la audiencia y, sobre todo, a él mismo.

HBO entendió que, si el creador no estaba contento con su propia visión, no tenía sentido continuar adelante. Por lo tanto, no vieron otra alternativa más que cancelar La Casa del Dragón.

No obstante, George R. R. Martin no se iba a dar por vencido tan fácilmente. El autor propuso la opción de posponer la serie con el fin de tener más tiempo para replantear sus ideas. Es bien sabido que en HBO tienen confianza ciega en él y no dudaron en apoyarlo.

"Era el spin-off más importante para él y no estaba contento con la forma en que se había desarrollado. HBO iba a archivarlo y él no quería que hicieran eso. Quería que le dieran otra oportunidad”, comentó a IndieWire Ryan Condal, showrunner de La Casa del Dragón.

El desenlace ya todos los conocemos. La producción llegó a HBO Max el 21 de agosto de 2022 y rápidamente se convirtió en una de las series más populares. Rompió récords en dicha plataforma de vídeo en streaming y, a lo largo de 10 excelentes episodios, nos hizo recuperar la fe en el universo Juego de Tronos.

Por desgracia, no sabemos exactamente cuáles fueron los motivos por los que George R. R. Martin no quedó complacido con la idea inicial. Considerando que la serie es una adaptación de la novela Fuego y Sangre, es posible que el escritor se haya arrepentido de los cambios narrativos que propuso en un principio. Debemos recordar que hay modificaciones menores respecto a la obra original que funcionaron muy bien en el contenido final.

Si no surge ningún obstáculo en el camino, la segunda temporada de La Casa del Dragón se estrenará en algún punto del próximo año. El rodaje comenzó durante la segunda semana de abril en el Reino Unido.

