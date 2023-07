Escuchar el discurso de odio se ha convertido, desafortunadamente, en algo habitual cuando juegas títulos multijugador. Siempre habrá personas que desatan sus frustraciones personales en los videojuegos, o que simplemente disfrutan insultar desde la comodidad de su sofá. No obstante, en Xbox se encuentran trabajando en una función que podría ayudar a identificar y sancionar jugadores ofensivos.

Uno de los mayores inconvenientes que existen en los juegos multijugador es que sus sistemas para reportar comportamientos inapropiados pocas veces funciona. En gran parte porque el monitoreo que pueden realizar es bastante limitado. Los usuarios de Xbox, por lo tanto, no pueden aportar la evidencia suficiente para demostrar la presencia de jugadores ofensivos en su partida. Pues bien, los de Redmond pretenden atacar ese problema de un modo más eficiente.

Microsoft anunció que, próximamente, podrás capturar clips de audio de hasta 60 segundos de tus partidas jugador. Su propuesta, además, te permitirá añadir un mensaje escrito como contexto. Después, podrás enviar la grabación al equipo de seguridad y moderación de Xbox. El objetivo, desde luego, es identificar a jugadores ofensivos para sancionarlos. En el peor de los casos, pueden ser expulsados permanentemente de la plataforma.

"Si un jugador experimenta algo en nuestra comunidad que no le agrada y desea informarnos, tiene varias opciones para hacerlo. Hacemos la moderación de manera proactiva en texto, imágenes y vídeos, y el lanzamiento de la moderación de voz se encarga de cubrir la parte de audio", mencionó Kim Kunes, directivo de confianza y seguridad de Xbox, en una entrevista con The Verge.

Cabe mencionar, eso sí, que la captura de audio de Xbox para reportar jugadores ofensivos todavía se encuentra en fase de pruebas. Solo los miembros del programa Xbox Insider pueden acceder a ella. Por otro lado, en este momento está limitada para países de habla inglesa. Específicamente: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. No obstante, se espera que la característica esté disponible para otros idiomas más adelante.

Xbox, a la caza de los jugadores ofensivos

En Xbox han sido muy claros al explicar que la grabación de audio es única y exclusivamente con fines de moderación. De hecho, no será posible descargarlo o compartirlo con alguien que no pertenezca al equipo de seguridad de Xbox. "La grabación se realiza estrictamente por medio de la función de informes y solo está disponible con fines de moderación. Por lo tanto, el jugador no podrá guardar o compartir el audio por fuera de ese sistema", agregó Kunes.

Otro tema que debes tener en cuenta es que, una vez grabado al audio, solo se almacena durante un periodo máximo de 24 horas. Cuando termina el periodo, el archivo se borra de manera automática. Lo recomendable, entonces, es compartir inmediatamente el clip con los moderadores de Xbox, quienes sabrán qué medidas tomar contra los jugadores ofensivos.

Si bien hoy en día algunos sistemas de seguridad están reforzados por algoritmos automatizados e inteligencia artificial, en Xbox prefieren no adentrarse aún en estas aguas. Los liderados por Phil Spencer dicen que las grabaciones serán inspeccionadas por moderadores humanos. Además, se mantendrán en contacto con los denunciantes para informarles cómo avanza su reporte.

Xbox también menciona que, aquellos jugadores ofensivos que sean sancionados, tendrán la oportunidad de apelar su caso. Sin embargo, prometen estar dedicando esfuerzos para que su sistema de moderación sea justo.

¿Cuándo estará disponible para todos? Por desgracia, es una incógnita. Desde Xbox afirman que necesitan seguir realizando pruebas para obtener retroalimentación de sus jugadores e implementar mejoras. Sin embargo, avisa que en los próximos meses veremos avances en este sentido. ¿Es el fin de los jugadores ofensivos? Al menos se lo pensarán dos veces antes de abrir la boca…

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente