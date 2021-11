Microsoft nos tomó por sorpresa y, durante el evento de celebración por el 20 aniversario de Xbox, anunció que el multijugador de Halo Infinite se encuentra disponible a partir de este momento. No, no es ninguna broma. Todavía mejor, el acceso a la fase de pruebas será completamente gratuito incluso para las personas que no tienen Xbox Live Gold. Así pues, hoy mismo puedes disfrutar el multiplayer de Halo Infinite en tu Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S o PC.

Por el momento, eso sí, el multijugador de Halo Infinite se mantendrá en fase beta hasta el lanzamiento oficial del juego el próximo 8 de diciembre. A diferencia de los periodos de prueba de otros títulos multijugador, Halo Infinite mantendrá todo el progreso que acumules en estas tres semanas, incluyendo los objetos desbloqueados. De hecho, desde hoy mismo puedes acceder a Heroes of Reach Battle Pass, la primera temporada de la vertiente en línea y su respectivo Pase de Batalla.

Heroes of Reach Battle Pass, como su nombre ya anticipa, estará basado en Halo Reach. Los jugadores podrás desbloquear objetos de armadura de los Spartan que protagonizaron el mencionado título —para muchos considerado como el mejor de la franquicia—. Si no tienes la oportunidad de completarlo al 100% durante el periodo que dura la primera temporada, no te preocupes, ya que los Battle Pass de Halo Infinite no tienen fecha de caducidad. Sin embargo, 343 Industries solo te permitirá tener un Pase de Batalla activo a la vez —lo puedes cambiar cuando quieras—.

Una beta con sabor a versión final

Ojo: a pesar de ser una beta, desde ahora se ofrecen todos los mapas que acompañarán a la versión final del multijugador. Lo único que queda pendiente conocer es si todos los modos de juego también están disponibles.

Otro punto que debes tener en cuenta es que, al tratarse de un periodo de pruebas, es posible que aparezcan algunos fallos y problemas de rendimiento menores. No obstante, el objetivo de una beta pública es que los jugadores reporten todos los inconvenientes descubiertos para que sean resueltos para la versión final. Seguramente a 343 Industries no le va a faltar retroalimentación de su comunidad, pues no hay duda de que serán millones los que empezarán a disfrutar Halo Infinite hoy mismo.