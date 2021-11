El multijugador de Halo Infinite será, al igual que en entregas anteriores de la franquicia, un componente esencial que puede perdurar durante varios años. Sin embargo, en esta ocasión, 343 Industries y Microsoft se subirán al tren de un modelo de negocio que ha triunfado sobremanera en otros títulos en línea. Nos referimos, por supuesto, al formato por temporadas, que permite ofrecer nuevos contenidos cada cierto tiempo para mantener el interés de la comunidad.

A prácticamente un mes de lanzamiento, los de Washington finalmente han detallado cómo funcionará el Pase de Batalla en Halo Infinite. Lo primero que debes saber es que, pese a que cada temporada introducirá un nuevo Battle Pass, este no tendrá fecha de expiración. Es decir, si no pudiste desbloquear todos los contenidos durante la temporada en curso, podrás hacerlo posteriormente. Esta propuesta, que ya estaba presente en The Master Chief Collection, es ideal para los que no disponen de mucho tiempo para jugar.

Eso sí, desde 343 Industries aclaran que los jugadores solo pueden tener un Pase de Batalla activado. No obstante, podrás cambiar el Battle Pass activo cuando lo desees. Jerry Hook, responsable de progresión de Halo Infinite, dejó entrever en una entrevista con IGN que cada Battle Pass se podrá obtener por $10 dólares. Este es el mismo precio que otros títulos multijugador manejan en sus pases de temporada, entonces no nos sorprende.

IGN

¿Por qué pagar por el Pase de Batalla? El estudio asegura que un cuarto de sus contenidos serán ítems cosméticos de nivel Legendario. Por otra parte, la primera temporada de Halo Infinite se llamará Heroes of Reach Battle Pass. Este, como su nombre ya anticipa, estará basado en Halo Reach. Los jugadores podrán desbloquear objetos cosméticos de armadura asociados al Noble Team.

Para finalizar, es importante que sepas que las recompensas por eventos no forman parte del Pase de Batalla. De esta manera, se logra que todos los jugadores puedan disfrutar eventos especiales sin la necesidad de abrir la cartera. Recuerda que el multijugador de Halo Infinite será completamente gratis y estará disponible —junto a la campaña— el próximo 8 de diciembre en Xbox One, Xbox Series X|S y PC.