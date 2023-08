La Xbox 360 marcó una era en el mundo de los videojuegos, pero Microsoft está lista para dar vuelta la página. Los de Redmond confirmaron su plan de cerrar la tienda virtual de la consola, de modo que los jugadores ya no podrán comprar juegos ni expansiones (DLC) a través de ella.

Pero ojo, no desesperes, porque la determinación no entrará en efecto en lo inmediato. Según confirmó Microsoft, el cierre de la tienda virtual de la Xbox 360 se hará efectivo el 29 de julio de 2024. De modo que los usuarios de la añeja consola todavía tienen prácticamente un año para seguir comprando contenidos desde ella.

Vale mencionar que, una vez que el cierre entre en efecto, los usuarios no solo se verán imposibilitados de descargar juegos, DLC y cualquier otro tipo de contenido desde la consola. También se ha decidido dar de baja el Xbox 360 Marketplace, que al día de hoy permanece accesible a través de la web.

Así mismo, el 29 de julio de 2024 también dejará de funcionar la aplicación Movies & TV de la Xbox 360. Esto significa que todo el contenido vinculado a películas y series de televisión ya no será visible en la consola después de esa fecha.

La Xbox 360 se despide de su tienda virtual

Que Microsoft haya anunciado el cierre de la tienda virtual de la Xbox 360 con casi un año de anticipación no es un dato menor. Esto significa que, desde hoy y hasta el 28 de julio del próximo año, los jugadores podrán seguir comprando juegos y expansiones compatibles con la consola que se lanzó a fines de 2005.

Aunque eso no es todo. Cuando Microsoft cierre la tienda de la Xbox 360, el contenido adquirido no desaparecerá. Esto significa que los jugadores seguirán siendo capaces de disfrutar de clásicos como Gears of War, Rock Band o Red Dead Redemption. Pero no estarán limitados a continuar jugándolos solo en la Xbox 360. Gracias a la retrocompatibilidad, podrán acceder a ellos en versiones más nuevas de la consola, como la Xbox One o las Series X|S.

"Mucho ha cambiado desde el lanzamiento de Xbox 360 en 2005. La tecnología ha evolucionado, las expectativas de los jugadores han cambiado y estamos enfocados en hacer de Xbox Series X|S el mejor lugar para jugar ahora y en el futuro. Lo que no ha cambiado es nuestro compromiso de preservar tu capacidad de reproducir el contenido que ya has comprado en tu dispositivo preferido", indicaron en el blog de Xbox.

Microsoft cierra un ciclo

Un punto interesante a considerar es que el cierre de la tienda virtual de Xbox 360 no afectará al multijugador de los juegos. Desde Microsoft indicaron que, mientras el desarrollador del título mantenga sus servidores en línea, dicho modo no sufrirá modificaciones. Lo mismo aplica para la opción de guardar el progreso en la nube para posteriormente migrarlo a una consola más nueva.

Además, aquellos jugadores que eliminaron juegos que habían comprado, podrán descargarlos nuevamente, incluso después del 29 de julio de 2024. En tanto que los juegos de Xbox 360 y sus respectivos DLC seguirán estando a la venta en las Xbox One y Series X|S.

Por último, en el caso de Movies & TV, la discontinuación solo afectará a la visualización de contenido en la Xbox 360. La librería de cada usuario seguirá estando disponible en las consolas más actuales y en ordenadores con Windows.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente