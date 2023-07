El gran bombazo del domingo lo dio Microsoft, tras anunciar que había firmado un "acuerdo vinculante" con Sony para mantener Call of Duty en PlayStation una vez que se cierre la compra de Activision Blizzard. Una noticia que trajo un poco de calma tras varios meses de críticas y dardos cruzados entre las compañías.

Sin embargo, todavía existen varios interrogantes sobre el nuevo contrato, y van más allá de lo que corresponde a Call of Duty. El más importante: ¿Qué sucederá con el resto de la propiedad intelectual de Activision Blizzard en PlayStation?

Lo primero que debemos mencionar es que, pese a lo mencionado por Phil Spencer y Brad Smith en Twitter, los detalles finales del acuerdo entre Microsoft y Sony todavía no se han divulgado. No obstante, Kari Pérez, jefa de comunicaciones de Xbox, le confirmó a The Verge que, tal como se especulaba, el compromiso de mantener Call of Duty en PlayStation es por 10 años.

Pero la ejecutiva también aclaró que el vínculo por una década aplica solamente a esa franquicia. Esto significa que no abarca toda la propiedad intelectual de Activision Blizzard que hoy en día se encuentra disponible en la PS4 y PS5. De modo que el panorama se vuelve un poco más complejo al hablar de otros videojuegos que no son parte de la saga Call of Duty.

El futuro de los juegos de Activision Blizzard en PlayStation, más allá de Call of Duty

Por lo pronto, no existe una respuesta concreta a qué sucederá con los demás juegos de Activision Blizzard en PlayStation. Aunque eso no significa que no existan algunos posibles indicios a tener en consideración.

Cuando Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard en enero de 2022, a cambio de casi 69.000 millones de dólares, Phil Spencer, líder de Xbox, se comunicó con Jim Ryan, CEO de PlayStation, con una propuesta. La misma consistía de un compromiso por parte de los de Redmond de mantener "todos los juegos existentes de Activision, incluyendo futuras versiones de Call of Duty o cualquier otra franquicia actual de Activision en Sony, hasta el 31 de diciembre de 2027".

La iniciativa estuvo lejos de agradar a Sony. De hecho, Ryan salió a criticar públicamente esta posibilidad, considerándola "inadecuada en muchos niveles". En especial, porque solo aseguraba la continuidad de Call of Duty en PlayStation por 3 años una vez finalizado el vínculo en curso con Activision Blizzard, cuya duración era hasta 2024.

Dicho esto, el panorama ahora cambia con el nuevo acuerdo para mantener Call of Duty en PlayStation por 10 años. Esto le garantiza a Sony que seguirá teniendo una de las franquicias más populares entre su público, incluso para cuando lance su consola de próxima generación. No olvidemos que la intención de los asiáticos sería introducir la PS6 tan pronto como en 2028.

Planes inciertos

Lo que queda por conocerse es si el acuerdo entre Microsoft y Sony por los demás juegos de Activision Blizzard sí se mantiene hasta finales de 2027. No sería ilógico que así sucediera, considerando que el foco del conflicto entre las compañías era por la disponibilidad de Call of Duty. Y esto ahora se ha resuelto.

Ojo, esto no quiere decir que el resto de la propiedad intelectual de Activision Blizzard vaya a desaparecer de PlayStation a partir del 1 de enero de 2028, si es que se mantienen los parámetros originalmente ofrecidos por Microsoft. Pero sí que Sony podría tener que sentarse a negociar nuevos acuerdos por los demás juegos desde esa fecha en adelante.

Puede que la continuidad de Call of Duty ya no sea un problema en el corto plazo para PlayStation. No obstante, la magnitud del impacto sobre la disponibilidad de los demás juegos de Activision Blizzard todavía no se puede medir del todo. Microsoft asegura que su intención es llevar la mayor cantidad de juegos a la mayor cantidad posible de jugadores, pero también es una realidad que en estos últimos años ha tratado de fortalecer su catálogo.

La compra de Bethesda ha sido una prueba clara de ello. Los de Phil Spencer no solo cancelaron una versión de Redfall para la PS5, sino que también echaron por tierra cualquier posibilidad de que Starfield llegara a la consola de Sony.

