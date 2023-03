Después de un 2022 sin pena ni gloria para Xbox en materia de lanzamientos AAA exclusivos, los de Phil Spencer esperan recompensar a sus fanáticos con dos estrenos muy esperados. El primero será Redfall, que llegará el próximo 2 de mayo, y el segundo será Starfield —el gran bombazo de los de Redmond este año—, que estará disponible desde el 6 de septiembre.

Sin embargo, por estas horas se ha abierto la controversia en torno a los planes originales de Redfall. Es que desde Arkane Studios han confirmado que la intención era, en principio, lanzar una versión de su shooter en primera persona en la PS5. Sin embargo, todo cambió cuando Microsoft compró ZeniMax Media, casa matriz del estudio y de su editora, Bethesda Softworks.

Así lo afirmó Harvey Smith, director creativo de Redfall, en una reciente entrevista con la edición francesa de IGN. «Nos compró Microsoft y fue un cambio con C mayúscula. Llegaron y dijeron: ‘Nada de PlayStation 5. Nos enfocaremos en Xbox, PC y Game Pass», aseveró.

Considerando que el desarrollo de Redfall comenzó en 2019, el año previo a que Microsoft absorbiera ZeniMax Media, no es ilógico que una versión para la más reciente consola de PlayStation estuviera al menos en los planes. Recordemos que los de Redmond anunciaron la citada compra en septiembre de 2020, mientras que la PS5 se lanzó en noviembre de ese año.

Arkane tuvo en sus planes lanzar Redfall en la PS5

Desde el principio, la adquisición de la casa matriz de Bethesda generó suspicacias en torno a qué sucedería con su propiedad intelectual. Específicamente, si los de Redmond aprovecharían el desembolso de una cifra de dinero tan abultada para engrosar el catálogo exclusivo de Xbox. Los dichos de Smith sobre lo ocurrido con Redfall dejan en claro que al menos una parte de las especulaciones eran ciertas.

Pese a ello, la imposición de Microsoft para que el desarrollo de Redfall se enfocara en Xbox, PC y Game Pass no fue visto como algo negativo dentro de Arkane Studios. O al menos eso dice ahora el director creativo del juego. «No fue gran cosa. Creo, incluso, que fue una buena decisión. Nos permitió dar soporte a Game Pass y tener una plataforma menos de la que preocuparnos», aseveró el directivo.

Está claro que a los fanáticos de PlayStation no les quita el sueño no poder jugar Redfall en la PS5. Sin embargo, el caso gana especial relevancia por la discusión sobre la consolidación de estudios y editoras que se ha instalado en la industria; en gran medida por las recientes protestas de Sony contra las adquisiciones de Microsoft. No tanto por la de ZeniMax Media, sino por la de Activision Blizzard y los efectos que podría tener sobre la futura disponibilidad de Call of Duty.

Por supuesto que estamos hablando de negocios, y las acusaciones no son unidireccionales. Recordemos que los de Redmond también aportaron su cuota de queja contra los japoneses en el último tiempo. Específicamente, los acusaron de bloquear la llegada de juegos como Final Fantasy XVI y Silent Hill 2 Remake a Xbox.

Más allá de todo, en el caso de Redfall la historia ha sido sentenciada hace rato. El shooter estará a disposición en Xbox Series X|S y PC a partir del próximo 2 de mayo, mismo día desde el que será accesible a través de Game Pass.

