La carrera por la IA generativa continúa sumando jugadores, y el próximo será ByteDance. La casa matriz de TikTok está trabajando en su propio chatbot de inteligencia artificial, al estilo ChatGPT, con el objetivo de incorporarlo en sus aplicaciones. De esta forma, la compañía busca sumarse a otros gigantes chinos como Baidu, Alibaba y Tencent, en su apuesta por este tipo de tecnología.

ByteDance ha comenzado los ensayos con su propio chatbot de inteligencia artificial, cuyo nombre clave es "Grace". La alternativa a ChatGPT está siendo probada por los empleados de la compañía asiática, pero los detalles técnicos de su desarrollo o funcionamiento todavía son escasos. De hecho, según fuentes de Bloomberg, solo se ha mencionado que está basado en "varios modelos de lenguaje masivos", sin explicar mucho más.

Sin embargo, los creadores de TikTok no apuntarían al uso de tecnología de terceros. La prensa china asegura que ByteDance está trabajando en sus propios modelos de lenguaje para potenciar su alternativa a ChatGPT. De esta forma, apostaría a jugar en la misma liga que Baidu con su Ernie Bot, o que Alibaba con Tongyi Qianwen.

Esto permite algunas lecturas interesantes. Por un lado, deja en claro que las grandes tecnológicas de China están haciendo all-in por la IA generativa. Y existe un motivo más que lógico para ellos: no tienen competencia occidental. No olvidemos que el gigante asiático impide el acceso a ChatGPT u otras plataformas similares, principalmente porque escapan a su aparato de censura y no les permiten controlar las respuestas que generan a preguntas que puedan considerar sensibles o comprometedoras.

Pero si lo enfocamos solo en ByteDance, TikTok se presenta como el escaparate perfecto para introducir un chatbot de inteligencia artificial. La app de vídeos tiene una popularidad envidiable en todo el mundo, de modo que la integración de una característica similar a ChatGPT ganaría gran cantidad de adeptos casi de inmediato.

Los creadores de TikTok trabajan en su propio ChatGPT

Integrar su propio ChatGPT en TikTok tiene lógica, además, porque ByteDance ha comenzado a experimentar con una función similar en el último tiempo. De hecho, fue la empresa Watchful Technologies la que descubrió que la app de vídeos había incorporado un chatbot llamado Tako. Por lo pronto, se desconoce si se trata de la misma tecnología que en China se está probando internamente bajo el nombre "Grace", o si es una apuesta diferente que apunta específicamente al mercado internacional.

Vale aclarar que Tako no es una característica disponible para todos los usuarios de TikTok. Desde la compañía informaron por entonces que estaban pensando en nuevas formas de "potenciar la búsqueda y el descubrimiento de contenido" en la aplicación.

Si ByteDance logra desarrollar sus propios modelos de inteligencia artificial para potenciar una alternativa a ChatGPT integrada a TikTok, puede poner en serios problemas a la competencia. Recordemos, de todas maneras, que Snapchat ya cuenta con un chatbot potenciado por GPT-3.5, de OpenAI, mientras que Instagram también trabaja en una función similar.

En el caso de que TikTok introduzca su propio ChatGPT, es probable que se abra un nuevo punto de escrutinio contra la plataforma. Al menos en Occidente. Tengamos en cuenta que la app de vídeos está en el punto de mira de las autoridades de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países por sus aparentes vínculos con el espionaje chino.

