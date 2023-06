Instagram parece ser la última red social en subirse al tren de los chatbots de inteligencia artificial. Así lo descubrió el reputado leaker Alessandro Paluzzi, quien compartió una captura de pantalla de esta característica, que todavía no se encuentra disponible públicamente. Todo apunta a que la red social de Meta apunta a seguir los pasos de Snapchat con la incorporación de su propio ChatGPT.

Los detalles sobre esta nueva integración todavía son escasos, aunque el primer vistazo deja algunos elementos interesantes para analizar. Por lo que se puede ver en la imagen, los usuarios de Instagram podrían chatear con la IA generativa, que sería capaz de responder preguntas y "ofrecer consejos". Además, se menciona la posibilidad de elegir entre 30 personalidades diferentes para el chatbot.

De acuerdo con la filtración, el ChatGPT de Instagram también apuntará a brindar ideas para cuando se le realicen ciertas consultas. Específicamente, menciona la posibilidad de ayudar a las personas a encontrar la mejor manera de expresarse, incluso a la hora de escribir mensajes.

El chatbot de Instagram. Foto: Alessandro Paluzzi.

El leaker también ha compartido una captura de pantalla de una conversación con el chatbot de Instagram. No obstante, solo se aprecia la interfaz de la conversación y no el funcionamiento de la característica en sí. Quedará por verse si esto finalmente llega al grueso del público, por supuesto. Paluzzi tiene una buena y extensa reputación filtrando nuevas características de la red social, y no sería extraño que se lance en el corto plazo.

La posible integración de una herramienta al estilo ChatGPT en Instagram tiene mucho sentido. Snapchat ya hizo algo parecido en febrero pasado con My AI, un chatbot de inteligencia artificial con el que los usuarios pueden mantener conversaciones. De hecho, Snap Inc. firmó un acuerdo con OpenAI para potenciarlo con GPT-3.5.

Instagram también apuesta a tener su ChatGPT

Meta lleva bastante tiempo trabajando en experiencias de inteligencia artificial muy capaces, de modo que si avanza en la integración de un ChatGPT en Instagram, lo hará con tecnología propia. De hecho, también en febrero, el propio Mark Zuckerberg reconoció que la intención de su compañía era dotar a sus principales plataformas —WhatsApp, Facebook Messenger y el citado Instagram— con opciones potenciadas por IA. Las mismas se basarían en LLaMA, un modelo de lenguaje que posteriormente se filtró y que hoy da vida a un gran número de proyectos de código abierto.

Así las cosas, no parece disparatado que Instagram ya esté probando su propio chatbot, con miras a un pronto lanzamiento al público. De todos modos, todavía existen muchas dudas que deben resolverse antes de que la nueva característica se ponga a disposición. Por ejemplo, cómo gestionará Meta los datos de las conversaciones —si los almacenará o no en sus servidores, al fin y al cabo—, qué medidas de seguridad se implementarán, si se aplicarán límites de edad para su uso, o cómo se abordará la manipulación emocional a través de la IA generativa. Este último, un punto que se ha presentado muy conflictivo en el sector tecnológico, y que puede generar especial preocupación en Instagram, debido a su gran alcance entre el público adolescente.

Pero un chatbot a lo ChatGPT parece no ser lo único en lo que Instagram trabaja para lanzarse al mundo de la IA generativa. La red social también estaría experimentando con la creación de stickers, pudiendo jugar con diferentes prompts. "Dile a la IA lo que te gustaría crear y mira cómo ocurre la magia", indica un screenshot también publicado por Paluzzo. De momento, esta función no está disponible públicamente y no hay indicios de cuándo podría lanzarse.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente