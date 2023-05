Los trends de TikTok donde las personas hacen bromas a quien atiende en el McAuto podrían estar en peligro de extinción. Después de todo, la inteligencia artificial estilo ChatGPT ya ha comenzado a tomar puestos de trabajo, y un reciente reporte del The Wall Street Journal confirma que uno de los primeros ha sido el de la voz que te recibe en el autoservicio.

En el reporte se confirma que Wendy's es una de las primeras cadenas de comida rápida en unirse a la locura de la IA. En un anuncio oficial, confirman que un chatbot del estilo ChatGPT tomará las órdenes de los clientes en la ventanilla del autoservicio. Para ello, emplearán una tecnología desarrollada por la división de computación de la nube en Google.

Por supuesto, la tecnología no se extenderá a todos los Wendy's. En primera instancia, llegará solo a los establecimientos ubicados en Columbus, Estados Unidos. Aquí, la compañía probará la eficacia de esta IA estilo ChatGPT y si realmente puede mejorar el rendimiento de su autoservicio.

El reemplazo de trabajadores por inteligencia artificial ya es una realidad

Pero Wendy's no es la primera en usar la IA en sus ventas de autoservicio. En febrero, los medios se hacían eco de una noticia donde los clientes estaban perdiendo la cabeza por el chatbot implementado por McDonald's en un McAuto de Estados Unidos. Muchos vídeos fueron subidos a TikTok comentando al respecto, demostrando que ChatGPT podría ser perfecta para redactar ensayos, pero no para tomar órdenes en restaurantes.

"Puede que pienses que conducir y hablar en un autoservicio es un problema fácil para la IA", comentaba Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, "pero en realidad es uno de los más difíciles".

Aunque ya veníamos viendo las advertencias desde la primera aparición a gran escala de esta tecnología, lo cierto es que la ola nos ha alcanzado antes de lo que imaginábamos. Hace unas semanas era IBM quien anunciaba que estarían reemplazando ciertos puestos por IA, y ahora Wendy's es otra más en sumarse a esta práctica.

La compañía ha llevado a cabo abundantes despidos a nivel mundial. Ahora, como parte de su reestructuración, la inteligencia artificial podría jugar un papel clave, y su inclusión en el autoservicio apenas sería el comienzo.

A medida que pase el tiempo, los establecimientos seguirán buscando formas de implementar la inteligencia artificial entre sus servicios. Después de todo, aunque no sea fácil de configurar, puede resultar muy beneficiosa a largo plazo, sobre todo porque no es un ser humano al que hay que pagar. Esto, por supuesto, no augura nada bueno para nuestra especie si no actuamos a tiempo para regular su uso.

