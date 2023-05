El aviso finalmente se ha convertido en una realidad. Desde el surgimiento de inteligencias artificiales como ChatGPT, DALL-E o Midjourney, el temor más común entre los usuarios ya no es la esclavización de la especie humana por parte de una máquina. La ansiedad provocada por la IA tiene que ver con el peligro de los puestos de trabajo y, después de mucho discutirlo, ha comenzado a hacerse realidad.

IBM, la gigante tecnológica, ya ha expresado su plan para sustituir a seres humanos por inteligencia artificial. De hecho, ya ha dejado de contratar personas -o ha ralentizado el proceso- en aquellos puestos donde la IA podría desempeñarse mejor. Entre estos, recursos humanos y otras posiciones que no tengan que ver con el trato directo hacia consumidores, lo que representa unos 26.000 puestos de trabajo en la compañía.

Arvind Krishna, CEO de IBM, asegura en declaraciones al medio Bloomberg que "fácilmente podría ver al 30% -de dicho número- reemplazado por IA y automatizaciones en un periodo de cinco años". Esto pondría en peligro hasta 7.800 trabajos únicamente dentro de la gigante tecnológica.

IBM sigue siendo protagonista de un recorte masivo en su plantilla, pudiendo llegar a despedir hasta 5.000 trabajadores una vez termine el proceso. Sin embargo, aunque la compañía ha decidido apostar fuertemente por el uso de inteligencia artificial para apoyar sus operaciones, también han contratado a unas 7.000 personas durante el primer trimestre de este año. Así, esto podría no ser el fin definitivo del protagonismo humano en el mundo laboral.

IBM encabezaría la inclusión de la inteligencia artificial en el mundo laboral

Desde principios de este año, la compañía parece centrada en adoptar la inteligencia artificial como herramienta principal de crecimiento. En marzo, Kyndryl, empresa derivada de IBM y proveedora de servicios informáticos gestionados, comentó que comenzaría a eliminar un porcentaje de puestos en su plantilla global. Todo esto en búsqueda de eficiencia. Asimismo, a los recortes de esta empresa le siguieron despidos en otra, también propiedad de IBM.

No obstante, no todos están tan seguros de que IBM haya estudiado todavía la viabilidad del proyecto. Según cometan Pareekh Jain, analista en Pareekh Consulting, los planes de Arvind Krishna suenan más a "una esperanza, no un plan".

Esto es solo una aproximación y extrapolación de las tendencias actuales para los próximos cinco años. Las cifras reales podrían no ser tantas o tardar más de cinco años. No sabemos qué retos surgirán al ampliar estos primeros proyectos piloto en torno a la IA o su aplicación. Lo que Arvind ha dicho es que espera una reducción del 30% en los próximos cinco años en el número de empleados del departamento de RRHH debido a la IA. En este momento, creo que es una esperanza, no un plan. Pareekh Jain, analista en Pareekh Consulting

Cada vez son más compañías las que se apoyan en la inteligencia artificial para realizar proyectos. De hecho, una influyente firma de arquitectura ya utiliza esta tecnología para generar sus diseños, mientras que algunos estudios ya han reportado que ChatGPT podría ser más empáticos que los médicos reales, lo que afectaría el panorama de la medicina moderna.

Reportes del Goldman Sachs aseguran que la inteligencia artificial reemplazará hasta 300 millones de trabajos. Afortunadamente, también permitirá crear hasta 97 millones de nuevos roles, según otras investigaciones. Eso sí, los seres humanos tendremos que estar preparados para aprender nuevas labores si no queremos quedar fuera de la competencia laboral.

