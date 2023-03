El impacto de las IA generativas en el mercado laboral sería más significativo de lo que pensábamos. De acuerdo con una investigación de Goldman Sachs, los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT o Midjourney afectarían 300 millones de empleos en todo el mundo. Según el informe, una cuarta parte del trabajo realizado en Estados Unidos y la Unión Europea se automatizará.

Goldman Sachs considera que la mayoría de las personas será testigo de cómo la IA automatiza la mitad de su carga laboral. En teoría, esto sería una buena noticia, ya que el usuario invertiría el tiempo restante en ejecutar actividades más productivas. Aunque el grupo bancario cree que la mayoría de personas continuará en sus trabajos, la realidad sería distinta.

La reducción de horas de trabajo debido a la IA provocará que algunos empleos se vuelvan redundantes. Goldman estima que un 7% de los trabajadores de Estados Unidos serían reemplazados. En Europa las cifras no son muy alentadoras y se piensa que el 24% de los empleos podrán automatizarse.

La investigación, liderada por Joseph Briggs y Devesh Kodnani, sugiere que si la IA generativa se implementa de manera amplia, provocaría un auge en la productividad. Este fenómeno aumentaría el producto interno bruto anual en 7 por ciento durante una década en todo el mundo. Las estimaciones se hacen considerando que la tecnología cumple con las capacidades prometidas.

¿Cuáles serán los trabajos más afectados por la IA?

Según los investigadores, el impacto de la IA se dará en diversos grados, dependiendo de la ocupación. Los trabajadores administrativos son los más propensos a verse afectados por la tecnología, ya que un 46% de sus labores podrían automatizarse. Le siguen los abogados, con 44%, y los ingenieros y arquitectos con un 37%. En el mismo grupo se encuentran los científicos, con 36%, y aquellos que realizan actividades comerciales y financieras, con 35%.

El informe menciona que los mercados desarrollados están más expuestos a la automatización que aquellos con economías emergentes. De acuerdo con Goldman Sachs, países como Estados Unidos, Hong Kong, Israel, Japón y Suecia serán los más afectados. En contraste, Nigeria, Vietnam, Kenia y la India se encuentran entre los menos propensos, al igual que los empleados de China continental.

«El impacto de la IA dependerá en última instancia de su capacidad y el cronograma de adopción» Goldman Sachs

Los empleados con menor posibilidad de ser reemplazados por una IA como ChatGPT serán aquellos que se dediquen a la limpieza y mantenimiento de edificios. Los albañiles, electricistas o plomeros que desempeñan trabajos de instalación, mantenimiento y reparación pueden respirar tranquilos. La industria de la construcción y extracción considera que solo un 6% de sus actividades podrían automatizarse.

ChatGPT y la posibilidad de un futuro distópico

El informe de Goldman Sachs llega a pocos días de una investigación realizada por OpenAI en la que midieron el posible impacto de la IA en el mercado laboral. Un documento, que puede consultarse de manera gratuita, detalla el modo como modelos como ChatGPT afectaría a diversas profesiones. Trabajos como el de contador, analista financiero, editor o diseñador web, podrían volverse cosa del pasado.

Algunos empleos específicos como el de intérprete, traductor o escritor creativo alcanzan un porcentaje alarmante en la exposición a modelos como ChatGPT. Si bien la IA puede ayudar a reducir un 50% de las tareas en estas áreas, OpenAI considera que la tecnología no es capaz de automatizar todas las funciones. La empresa no piensa en un futuro donde las IA nos reemplace, al menos no en el corto plazo.

Es posible que veamos un fenómeno similar al de los empleados de la manufactura durante la década de los ochenta. Tanto el informe de Goldman Sachs como el de OpenAI mencionan la creación de nuevos puestos, como el de los ingenieros del prompt que se especializan en sacar provecho de la IA por medio de instrucciones concisas y directas.

