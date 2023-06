Elemental recién ha llegado a los cines, pero ya se ha transformado en el mayor fracaso de apertura de taquilla de Pixar. La nueva película animada ha registrado el peor fin de semana de debut de la historia del estudio, recaudando apenas poco más de 29,6 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá entre el viernes 16 y el domingo 18 de junio, inclusive.

La historia no cambia demasiado al contar la recaudación internacional. Hasta el momento, Elemental ha logrado unos 16 millones de dólares fuera de Norteamérica. No obstante, su estreno ha sido en apenas un puñado de países de Asia-Pacífico y Latinoamérica. En China, por ejemplo, solo generó 5,2 millones de dólares durante su apertura, una cifra minúscula para un mercado tan importante.

También es una realidad que el lanzamiento de Elemental ha estado marcado por la disparidad de fechas entre las diferentes regiones del mundo. En España, por ejemplo, llegará a los cines el 14 de julio, mientras que en Japón recién lo hará el 4 de agosto.

Lo cierto es que, si bien las críticas hacia lo nuevo de Pixar no han sido malas, su desempeño comercial inicial estuvo lejos del esperado. Esto no significa que no pueda recuperarse a medida que se estrene en más países; pero es evidente que su pobre performance doméstica —hablando de Estados Unidos y Canadá, claro— difícilmente se revierta.

Según Box Office Mojo, Elemental recaudó 11,7 millones de dólares el viernes 16 de junio. En tanto que el sábado 17 cayó a $9,8 millones y el domingo 18 a $8,07 millones. Sin embargo, lo peor se vio después del fin de semana de estreno. Se estima que ayer, lunes 19, la película solo generó 3,83 millones de dólares en las salas norteamericanas; es decir, un desplome de recaudación de casi un 50 % en comparación con el día previo. Y nada apunta a que las cifras vayan a mejorar.

Elemental tiene la peor apertura de taquilla en la historia de Pixar

Si vemos el desempeño comercial de todas las películas de Pixar, es fácil darse cuenta de que Elemental ha tenido una apertura de taquilla nefasta. Toy Story, el primer largometraje animado del estudio, se estrenó el fin de semana de Acción de Gracias de 1995 y recaudó más de $39.000.000.

Presentado de esta forma, el dato resulta un tanto "mentiroso", considerando que se trató de un fin de semana festivo de 5 días. Pero si lo limitamos a lo ocurrido entre el viernes 24 y el domingo 26 de noviembre, inclusive, su recaudación fue de $29,1 millones. Una cifra menor que la de Elemental, sí, pero con la diferencia de que la obtuvo en muchas menos salas. Después de todo, Toy Story debutó en 2.457 cines norteamericanos, contra los 4.035 que tuvo a disposición la nueva película de Pixar.

Si creen que comparar Elemental con Toy Story es injusto, por más que solo sea en términos de apertura de taquilla, podemos practicar el mismo ejercicio con otros films menos exitosos (e icónicos) del estudio. Lightyear, de 2022, fue uno de los peores fracasos de Pixar, con una recaudación global que apenas superó los 226 millones de dólares. Aun así, durante su fin de semana de apertura generó 50,6 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

Incluso Onward tuvo una mejor apertura que Elemental. Un dato no menor, puesto que se estrenó en marzo de 2020, justo días antes del inicio de las restricciones por la pandemia. Pese al complejo panorama, logró 39,1 millones de dólares en su debut.

¿Por qué decepciona comercialmente lo nuevo de Pixar?

Si te preguntas por qué Elemental es el mayor fracaso de apertura de taquilla de Pixar, puede que no exista una única razón. Según The Hollywood Reporter, una de las posibles explicaciones sea que los hábitos de consumo del público han cambiado. En especial desde que Disney decidió enviar varios filmes de Pixar a Disney+ durante la pandemia.

Expertos además mencionan que, tal vez, la presentación de nuevas propiedades intelectuales animadas en salas de cine ya no sea una opción lo suficientemente seductora para las familias.

Elemental también ha tenido que competir con un gran éxito de animación como Spider-Man: Cruzando el Multiverso, lo cual no es un detalle menor. La película de Columbia Pictures recaudó más de 280 millones de dólares en Norteamérica y casi $500 millones a nivel global desde comienzos de junio. Sin olvidar que el estreno de Pixar ha ido a la par de The Flash, el comentado largometraje de DC, que también está decepcionando en taquilla.

No obstante, el fracaso (al menos inicial) de Elemental podría estar ligado a cuestiones creativas y de marketing. Que la animación se haya alejado de lo que Pixar proponía habitualmente podría ser una causante directa del poco interés del público.

De hecho, recientemente se supo que los animadores utilizaron IA en uno sus personajes; algo inédito en su proceso creativo. Aunque más allá de las innovaciones técnicas y los experimentos, es una realidad que Disney tampoco le ha dedicado una campaña de promoción tan grande como la que se destinaba a los pesos pesados del estudio en otras épocas.

