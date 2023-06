Las críticas que suponen no cumplir unos determinados cánones de belleza le han costado la vida a muchas personas, de formas muy diferentes. La última, o al menos una de las últimas, ha sido Cuihua, una influencer china de 21 años que falleció el mes pasado en un campamento de adelgazamiento. Este tipo de iniciativas se han vuelto muy populares en el país asiático, pues prometen una pérdida rápida de peso. ¿Pero es esto realmente saludable? ¿Lo de esta joven fue casualidad o adelgazar tan deprisa puede poner en peligro la vida?

Basta con ver la información que Cuihua difundía en sus redes sociales para saber qué le pudo ocurrir. Cuando entró al campamento pesaba 156 kilos y su intención era perder ni más ni menos que 100. En los primeros dos meses perdió 20 kilos. Después, en menos de un mes, dejó otros 10. Su objetivo parecía alcanzable si hubiese mantenido este ritmo, pero era un ritmo imposible de abarcar con salud.

Los especialistas recomiendan dejar aproximadamente entre 2 y 4 kilos cada mes. Puede variar entre personas, pero los 10 kilos mensuales que dejó Cuihua fueron realmente peligrosos. Y es que, si dejamos demasiado peso de golpe, el cuerpo buscará la energía donde pueda, aunque eso, en los casos más extremos, suponga consumirse a sí mismo. Literalmente.

¿Para qué quieres una pérdida rápida de peso?

El objetivo principal de adelgazar debería ser siempre la salud. Sin embargo, cuando buscamos una pérdida rápida de peso, la salud es lo último en lo que estamos pensando. Probablemente, Cuihua no quería verse más delgada para estar más sana, sino para tener un mejor aspecto frente a sus seguidores. Para poder compararse con otras influencers. De hecho, los cánones de belleza extremos se están imponiendo muy duramente en China, con muchas personas llevando a cabo prácticas tan extremas como las que le costaron la vida a esta joven.

Por eso, los campamentos para adelgazar han sido muy criticados por especialistas en nutrición desde que empezaron a ponerse de moda en Estados Unidos y China. Generalmente se trata de rutinas de 6 a 9 semanas en las que se realiza dieta y ejercicio muy intensos, con el objetivo de alcanzar una pérdida rápida de peso. El problema es que las rutinas no suelen estar acompañadas de un programa de concienciación para el cambio de hábitos, de modo que, una vez que terminan, se produce el efecto rebote. Además, se trata de rutinas tan espartanas que, por mucha que sea la fuerza de voluntad de los participantes, se hace imposible mantenerlas en el tiempo.

De hecho, el adjetivo de “rutinas espartanas” es totalmente adecuado, pues en algunos lugares los entrenadores de los campamentos de adelgazamiento son militares. Estos no suelen hacer un trabajo psicológico con los participantes, sino que se centran en que estos adelgacen lo más rápido posible. Hay excepciones. En España, por ejemplo, hay solo tres de estos campamentos. De todos ellos, hay uno que asegura disponer de un acompañamiento psicológico. No obstante, no es lo más habitual. No hay más que ver lo que le ocurrió a Cuihua.

El ejercicio de fuerza es importante para que el organismo no se dedique solo a obtener energía de los músculos. Foto por Sven Mieke en Unsplash

¿Cómo se puede adelgazar de forma saludable?

A grandes rasgos, se puede decir que adelgazamos cuando quemamos más calorías de las que consumimos. Pero hay que tener varios factores en cuenta. Lo primero es que las calorías, que en realidad son kilocalorías, son una unidad de energía. Es decir, a través de los alimentos adquirimos la energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar. A veces ingerimos un exceso que se acumula en forma de grasa y eso, en parte, es lo que nos hace engordar. Estas reservas se queman con el ejercicio, pues supone una demanda extra de energía para el organismo, que debe quemar ese exceso que se nos había acumulado. Por eso no basta con las dietas, también hay que hacer ejercicio para adelgazar.

Hasta aquí bien. Pero hay una confusión que no solemos tener en cuenta, como ha explicado a Hipertextual el nutricionista Daniel Ursúa. “Si se hace una dieta muy restrictiva, lo más habitual es que ese peso venga de la masa muscular, que es de lo primero que tira el cuerpo”, señala el especialista. “Para el organismo, la grasa es muy importante, por lo tanto, casi va a ser su última elección”.

De hecho, este es precisamente el motivo por el que se aconseja hacer ejercicio de fuerza, además del cardio. “Para recordar al organismo que necesita los músculos”.

Esto supone que, si hacemos una pérdida rápida de peso, podríamos estar perdiendo una gran masa muscular, con todo lo que eso conlleva. Esta pérdida extrema de peso y masa muscular se llama caquexia y suele estar asociada a enfermedades, por lo que está claro que no se trata de un adelgazamiento saludable.

Además, si esa caquexia es muy avanzada, el organismo podría incluso intentar obtener energía de sus propios órganos. Se trata de algo muy extremo y raro, pero puede pasar y, por supuesto, conlleva problemas serios de salud. Podría ser, de hecho, lo que le ocurrió a la joven china.

La pérdida rápida de peso es una mala señal

“Una pérdida muy rápida de peso nos estaría dando pistas de que algo no se está haciendo bien”, explica Ursúa. Por lo tanto, lo que los campamentos de adelgazamiento venden como buenos resultados, es una clara muestra de que están haciendo las cosas mal.

Pero no solo por las posibles consecuencias para la salud física. También por lo que todo esto implica para la salud mental. De hecho, Ursúa no se atreve a dar una cifra de kilos mensuales que se pueden perder de forma saludable; porque eso podría indicar que si no se llega a esa cantidad no se está adelgazando con salud y eso no es así.

“La cosa es que si usamos un enfoque no pesocentrista, hablar de pérdida de peso saludable es un poco difícil, porque al final yo por lo menos siempre abogo por no tener la pérdida de peso como objetivo. Y es que es una realidad que en la pérdida de peso influyen muchos factores y si yo por ejemplo digo que una pérdida de peso saludable son 2 kilos al mes, ¿una persona que pierda menos no está haciendo lo suficiente? ¿Podría hacer más? Pues igual no. Sí que veo claro que una pérdida de peso elevada es una señal de que no se están haciendo las cosas como se debe por la pérdida de masa muscular. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una pérdida de peso para un adolescente que nunca ha hecho ejercicio y que su cuerpo responde fácilmente que para una persona 20 años mayor”. Daniel Ursúa, nutricionista

Este enfoque no pesocentrista del que habla el nutricionista es importante para evitar problemas como los trastornos de la conducta alimentaria. Es, de hecho, la causa por la que es tan importante el acompañamiento psicológico del que suelen carecer los campamentos de adelgazamiento. Porque el ejercicio y la dieta saludable deberían ser hábitos para vivir con salud, no herramientas para adelgazar, y mucho menos para una pérdida rápida de peso. Antes que encumbrar los campamentos espartanos, deberíamos intentar derribar los cánones de belleza imposibles. Porque la belleza es totalmente subjetiva y ningún canon debería hacer creer a una persona que su físico la hace peor que el resto. Si esto fuese así, quizás ahora Cuihua estaría viva.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente