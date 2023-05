Que Meta trabaja en una alternativa a Twitter basada en Instagram, es un rumor que circula desde hace tiempo. Sin embargo, todo apunta a que la nueva plataforma no solo es real, sino que se lanzaría al público antes de lo pensado. Así lo afirma un informe de Bloomberg, que revela nuevos detalles de la red social.

El citado medio indica que, si bien el rival de Twitter desarrollado por Meta estará basado en Instagram, funcionará de forma independiente. Es decir, tendrá una aplicación por separado. Por lo pronto, no se menciona qué nombre llevaría y en los materiales filtrados solo se la menciona como "la nueva app basada en texto para conversaciones de Instagram".

Ciertamente, los equipos de marketing y diseño de la firma de Menlo Park deben estar trabajando para dotarla de una denominación más amigable y atractiva. Pero lo verdaderamente interesante es que Instagram ya la estaría probando con celebridades e influencers. Incluso se menciona que las pruebas se vienen realizando en secretos desde hace meses, con miras a un lanzamiento a mediados de este año.

Es más, Bloomberg recoge que la nueva alternativa a Twitter podría debutar tan pronto como en junio. De ser así, estamos hablando de un lanzamiento inminente.

Un elemento interesante para destacar es que, si bien la nueva red social funcionaría con su propia app, permitiría conectarse con cuentas de Instagram ya existentes. Pero lo más novedoso es que también sería compatible con otras alternativas a Twitter de carácter descentralizado, como Mastodon. Esto quiere decir que otras personas podrían encontrarnos o seguirnos desde diferentes apps.

El nuevo rival de Twitter basado en Instagram podría llegar en junio

De acuerdo con una captura de pantalla —un tanto pixelada— que compartió Lia Haberman a través de su newsletter ICYMI, la nueva red social basada en Instagram ofrecería un feed similar al de Twitter. En cuanto al contenido de las publicaciones, los usuarios podrían compartir mensajes de hasta 500 caracteres, con texto, enlaces, imágenes y vídeos de hasta 5 minutos.

Claro que las interacciones con posts de otros usuarios no faltarían, pudiendo responder, dar like o republicarlas. Y también se haría especial hincapié en las funciones de seguridad y privacidad. Así, por ejemplo, las cuentas bloqueadas en Instagram permanecerían restringidas en este nuevo servicio, y también se mantendría el bloqueo a determinadas palabras. Por otra parte, se podrá reportar spam, impedir menciones o respuestas de ciertas personas, etc.

Además, al poder conectarse con una cuenta de Instagram ya existente, no solo se mantendría el nombre de usuario y se importaría la descripción de la biografía, sino que también podríamos sincronizar nuestros seguidores ya existentes.

Un dato importante que menciona Haberman es que, al parecer, en principio no habría un plan de monetización estipulado para la nueva plataforma. Esto podría significar que, al menos en un comienzo, esté libre de anuncios. Algo que seguramente caerá muy bien entre quienes no son amantes del contenido patrocinado.

Si todo resulta como se espera, en pocas semanas podríamos estar poniendo nuestras manos en "el Twitter de Instagram". Será interesante ver qué ofrece, si resulta atractivo a los usuarios convencionales de Instagram, y si logra diferenciarse de otras alternativas a la red social del pajarito ya disponibles, como Mastodon, Bluesky o Notes.

