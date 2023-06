Tras la compra de Twitter por Elon Musk, salieron algunos rumores que apuntalaban el interés de Mark Zuckerberg de poner en marcha una alternativa con el sello de Meta. Rumores que venían anticipando que sería Instagram, la red elegía para presentar una alternativa a Twitter. Ahora y sin que Meta lo haya confirmado oficialmente, tenemos el primer vistazo de Project 92, el Twitter de Instagram.

De momento no es más que una filtración, y todo parece indicar que no es más que un prototipo interno, pero no permite hacernos una idea de cómo será la propuesta de Instagram para tu Twitter una vez que vea la luz. Eso sí, no parece que vaya a estar integrada dentro de la aplicación principal, sino que funcionaría como un servicio separado que utilizaría parte de la tecnología de Instagram, y los mismos datos de acceso de los usuarios.

Eso sí, no se trata de la típica filtración sin un origen claro. Las capturas de pantalla del Twitter de Instagram son reales, y de hecho, vienen directamente de los principales ejecutivos de Meta, mostró a los empleados una vista previa del servicio en reunión de toda la empresa, vista también por The Verge.

El "Twitter" de Instagram será una app separada y compatible con otros servicios

Imagen The Verge

Además, todo parece indicar que Meta ya lo tiene todo listo para poner en marcha de forma pública el proyecto. De hecho, según el citado medio, ese mismo ejecutivo confirmó a sus empleados que Meta está hablando con celebridades como Oprah y el Dalai Lama para que formen parte de la plataforma como primeros usuarios. “Hemos estado escuchando a creadores y figuras públicas que están interesados ​​en tener una plataforma que se administre de manera sensata”.

Todo parece indicar que será una aplicación totalmente independiente, estará basada en partes de las tecnologías de Instagram y se integrará con ActivityPub, el protocolo descentralizado de redes sociales. En teoría, esto permitirá a los usuarios de la nueva aplicación llevar sus cuentas y seguidores a otras aplicaciones compatibles con ActivityPub, incluido Mastodon y viceversa.

Sobre los datos de los usuarios, está confirmado que utilizará el sistema de cuentas de Instagram. Y aunque el nombre en clave interno de la aplicación es "Project 92", aunque el nombre público podría ser Threads, todavía sin confirmar. Su fecha de lanzamiento es todavía una incógnita, pero en Meta quieren lanzar la aplicación cuanto antes, y llevan trabajando en ella desde el pasado mes de enero.

