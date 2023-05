¿En qué orden ver las películas de la franquicia The Fast & The Furious: A todo gas? Puede parecer una pregunta curiosa para una saga que no depende de la lógica tanto como de su espectacularidad visual y su impredecible guion. Pero, en realidad, la que se transformó en una de las historias más queridas del género de acción tiene un universo propio en constante expansión. Uno con sus propias reglas y que incluye una manera inesperada de llegar a su anunciada conclusión en la pantalla grande.

Por lo que su cierre no puede ser otra cosa que un espectáculo cinematográfico que rinda tributo a esa tradición. Fast & Furious 10 será algo más que los primeros pasos hacia la conclusión del trayecto de Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia en el cine. Aunque se anunció como la primera parte de dos, el desenlace será en realidad una trilogía. Lo que hace que la nueva película de la saga The Fast & The Furious: A todo gas tenga una importancia fundamental a la hora de plantear los eventos que se narrarán en el futuro.

Con un villano llegado del pasado, la película deberá añadir información a la complicada línea de tiempo de la franquicia The Fast & The Furious: A todo gas. ¿Cuál es el orden en la sucesión de acontecimientos que llevarán a la gran conclusión? Te contamos lo que debes saber acerca de la cronología de las películas.

Los saltos temporales en The Fast & The Furious: A todo gas

En sus dos largometrajes iniciales, la saga mantuvo una línea de hechos sucesivos. The Fast and The Furious: A todo gas, estrenada en el 2001, y 2 Fast 2 Furious: A todo gas 2, estrenada en 2003, estaban enfocadas en Dom y Brian (Paul Walker). En concreto, la secuela profundizaba en lo ocurrido un año después de los eventos de la primera y en la huida del expolicía hasta Miami.

Pero en el 2006 llegó a la pantalla grande Fast and Furious: Tokyo Race, que significó un desvío temporal en la serie de argumentos. Considerada como un spin-off, no se ubica en la línea central de la franquicia. En vez de eso, sigue a un grupo nuevo de personajes, encabezados por Sean Boswell (Lucas Black) y Han (Sung Kang). La película culmina con la muerte de este último, a pesar de ser una de sus figuras más populares. Algo que condujo a varios cambios de cronología en las narraciones siguientes para permitir su regreso.

De modo que, dentro de su universo, el largometraje se ubica entre lo narrado en Fast & Furious 6 (2013) y Fast & Furious 7 (2015). Un desvío que marcó la curiosa forma de contar las secuelas y narraciones añadidas. Y que se convirtió en el primer intento de expandir el universo del grupo de películas hacia nuevos lugares y aventuras.

Las narraciones que completan el hilo central

Con el paso de los años, se añadió material complementario a The Fast & The Furious: A todo gas en forma de cortos. Rodados para los lanzamientos en DVD y Blu-ray, permitieron añadir información y datos sin tener que recurrir a escenas poscréditos o a una mayor duración del metraje.

El primero de ellos, titulado El preludio turbo cargado, se incluía con el formato doméstico del año 2003 de The Fast & The Furious: A todo gas. Dirigido por Philip Atwell, explica la transformación de Brian de un policía de LAPD a un criminal. Con el mismo estilo frenético y enfocado en la acción de la pantalla grande, la producción sorprendió por su habilidad para narrar detalles de interés sobre el personaje. Y por responder, además, preguntas acerca de su futuro y decisiones.

El siguiente corto, A todo gas 3.5: Los Bandoleros, estuvo disponible en el Blu-ray vendido en 2009, que incluía las dos películas iniciales de la franquicia. Escrito, dirigido y protagonizado por Vin Diesel, es una precuela y, al mismo tiempo, un elemento añadido entre la segunda y la tercera película. El argumento cuenta el motivo por el cual Dom y su grupo roban camiones de gasolina al comienzo de la saga. A la vez, presenta a Han, Rico (Don Omar) y Tego (Tego Calderon).

Con el salto temporal y el contenido añadido, la línea de la franquicia de The Fast & The Furious: A todo gas es la siguiente:

The Fast and the Furious: A todo gas (2001)

El preludio turbo cargado (2003)

2 Fast 2 Furious: A todo gas 2 (2003)

A todo gas 3.5: Los Bandoleros (2009)

Fast & Furious: Aún más rápido (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast and Furious: Tokyo Race (2006)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Fast & Furious 9 (2021)

Fast & Furious 10 (2023)

Los cambios de tono en la saga The Fast & The Furious: A todo gas

Mientras que los primeros cuatro largometrajes se centraron en competiciones clandestinas en escenarios urbanos, el tono de Fast & Furious 5 fue distinto. Con su argumento, la franquicia dio un salto hacia el cine de acción más puro. Lo que incluyó una nueva localización en Río de Janeiro y un robo de $100.000.000 al narcotraficante Hernán Reyes (Joaquim de Almeida). Para su sexta parte, los guiones se hicieron más complejos e incluyeron figuras como Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y su compañera Riley Hicks (Gina Carano).

Fast & Furious 6, que llegó a la pantalla grande en el 2013, marca el inicio del espíritu exagerado y a menudo extravagante de la franquicia. El guion incluyó al cruel villano Luke Evans como Owen Shaw, cuya aparición trajo consigo a su hermano Deckard (Jason Statham). Este terminaría por matar a Han en una escena poscréditos que ata cabos con los acontecimientos narrados en Fast and Furious: Tokyo Race.

En las siguientes, la trama explora su propio mundo de referencias. Para Fast & Furious 7, se muestra la despedida simbólica de Paul Walker, fallecido el 30 de noviembre de 2013. La película también añade una secuencia extra después de los créditos, para presentar el conflicto que se verá en Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Hacia el final de un largo camino

Por su parte, Fast & Furious 8,presenta a la maligna Cipher (Charlize Theron) y es la primera sin Paul Walker. La decisión de mantener el personaje del actor, a pesar de su muerte, provocó polémica. Pero, en realidad, su presencia es mucho más anecdótica que real. Se le menciona en más de una ocasión, pero como una figura ahora al margen de los grandes sucesos. Finalmente, Fast & Furious 9 introduce a Jakob Toretto (John Cena), que se convierte en némesis de su hermano mayor, Dom. Además, añade una curiosa secuencia extra.

Ahora, para la trama que abre la trilogía final, gran parte de las figuras emblemáticas de la franquicia regresan. Lo que incluye a Cipher, Deckard y, en una anunciada escena poscréditos, al Hobbs de Dwayne Johnson. Además, el nuevo villano proviene de la mitología de la saga. Se trata de Dante Reyes (Jason Momoa), hijo de Hernán Reyes, personaje de la quinta entrega.

