Con el próximo de estreno de Fast & Furious X (Rápidos y furiosos X), programado para el 18 de mayo, comenzará el final de una de las sagas más importantes de los últimos años desde una perspectiva comercial y, quizá, como un fenómeno cultural relevante. A propósito del lanzamiento del largometraje, Universal Pictures facilitó a Hipertextual una entrevista exclusiva con el protagonista y eje de la franquicia, Vin Diesel.

Dominic Toretto, el personaje interpretado por Vin Diesel, es una referencia común dentro y fuera de las salas de cine. Cuando se trata de la franquicia Fast & Furious, la sensación es que no necesita demasiadas explicaciones ni detalles: habrá autos corriendo a toda velocidad, explotando e, incluso, volando más allá de límites racionales. Esto último, por ejemplo, se engloba en la primera frase que Vin Diesel menciona durante esta entrevista: “Hemos hecho muchas cosas muy osadas durante esta saga”.

Fast & Furious comenzó como una saga enfocada en las carreras de autos, en explorar un submundo en el que las mejoras internas y externas a los vehículos representaban una forma de ganar prestigio. ¿Dónde? En las calles, en un universo en el que solo sobrevive el que llega primero a la marca. Con el paso de las entregas, esta idea mutó hacia un relato enfocado a la acción, con base en una premisa que, en palabras de Dominic Toretto, es así: “Se trata de la familia”.

Fast & Furious X: entrevista a Vin Diesel

La primera entrega de Fast & Furious se estrenó en el 2001. Desde entonces hasta la actualidad, mucho ha cambiado dentro de la franquicia y fuera de ella. Cuando se presentó, el mundo aún no imaginaba que la era streaming se impondría como forma de consumo y tampoco pensó que la eventual muerte de Paul Walker, quien dio vida al personaje de Brian O'Conner, dejaría un vacío en la saga. Sin embargo, se siguieron haciendo secuelas y, con ellas, se sumó a más espectadores.

A ellos habla Vin Diesel cuando dice lo siguiente: “Para poder terminar la película con un cliffhunger de esta magnitud, tienes que tener muy claro que tu público cree en ti. Tienes que saber que te has ganado su confianza”. En términos generales, la saga Rápidos y furiosos no ha parado de crecer, desde una perspectiva comercial, y en cuanto a espectacularidad. Por eso Diesel, el principal artífice de todo esto, no deja de mencionar a los espectadores que lo han acompañado hasta ahora. Además de reiterar que el final de la franquicia llegará por partes.

La familia ha sido un eje dentro de la franquicia y el amor también. En Fast & Furious X se volverá a ver a la principal pareja de la historia. Esta la conforman Dominic Toretto y Letty Ortiz, interpretada por Michelle Rodríguez. A propósito de este vínculo ficcional, Vin Diesel dijo lo siguiente:

“Recuerdo cuando se estrenó la primera película. En esa época, aún leía las críticas. Recuerdo que leí todas las que hablaban sobre lo fantástico que era el largometraje. Hubo un artículo que decía que aunque la película es estupenda, su mayor fallo es no haber mostrado más a Dom y a Letty. No podía imaginar que un cuarto de siglo después seguiríamos interpretando a esos personajes”.

Durante esta entrevista, Vin Diesel también se refirió al final de la saga. Este se producirá con una nueva entrega, Fast & Furious XI, que será dirigida por Louis Leterrier. Al respecto, comentó: “Siempre es agridulce pensar en el final de un viaje. El final de un viaje que ha significado tanto para ti y ha sido una parte fundamental de tu vida. Es muy importante para nosotros, como cineastas, honrar a todos los espectadores que han adoptado esta saga como propia”.

