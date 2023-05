Dwayne Johnson, conocido también como The Rock, está de regreso en la saga Fast & Furious. De acuerdo a The Wrap, el actor dejó al lado sus diferencias con Vin Diesel, productor y protagonista de la franquicia. De hecho, el citado medio sabe exactamente cómo sucede su esperado retorno.

Alerta de spoilers a continuación.

Según The Wrap, el personaje de Dwayne Johnson, Luke Hobbs, tiene presencia en la escena poscréditos de Fast X, la próxima película de Fast & Furious y cuyo estreno está programado para el 18 de mayo de 2023.

Parece que Universal Studios y el resto de la producción detrás de Fast X pretendían mantener en secreto la vuelta de Dwayne Johnson. Pero, una vez que la película se proyecta por primera vez, incluso de manera limitada ante miembros selectos de la prensa, es imposible controlar cualquier filtración.

Es curioso que esta información surge apenas un día después de que Fast X tuvo su premier en Roma, una de las diversas localizaciones del filme. No hay duda alguna de que el regreso de Dwayne Johnson se proyectó en esta función especial.

¿Por qué el exluchador de la WWE se mantuvo alejado de la historia principal de Fast & Furious? Durante 2021 trascendió que Dwayne Johnson y Vin Diesel tuvieron un enfrentamiento en pleno rodaje de Fast & Furious 8. Johnson declaró públicamente:

"Esta es mi última semana de rodaje de Fast & Furious 8. No hay ninguna otra franquicia que bombee tanto mi sangre como esta. Es un increíble equipo que trabaja duro. Los de Universal Studios han sido unos compañeros geniales también. Mis compañeras son increíbles y las quiero. En cambio, mis compañeros son una historia diferente. Algunos son verdaderos profesionales, pero otros no. Esos son demasiado gallinas como para hacer algo al respecto. Nenazas. Cuando vean la película en abril y parezca que no estoy actuando en algunas escenas y mi sangre esté a punto de hervir, tendrán razón."