Apple se ha subido al tren de las compañías que temen que las herramientas de IA generativa más populares del momento puedan filtrar información sensible. Por dicho motivo, The Wall Street Journal reporta que los de Cupertino han prohibido a algunos de sus trabajadores utilizar ChatGPT.

El citado medio asegura que, en un documento, los californianos expresaron su preocupación de que los empleados que usen ChatGPT o plataformas similares puedan liberar datos corporativos confidenciales.

Ciertamente, Apple no es la primera empresa del rubro tecnológico en tomar una determinación tan drástica. De hecho, Samsung hizo lo mismo poco tiempo atrás tras confirmarse que sus ingenieros habían compartido código fuente propietario con el chatbot de OpenAI.

El veto de Apple al uso interno de herramientas de IA generativa no se limita a ChatGPT. Al parecer, los de Tim Cook también han prohibido el uso de Copilot, de GitHub, una solución muy popular entre programadores para automatizar la escritura de código, y que recientemente se ha actualizado con la adopción de GPT-4.

El recelo de Apple, Samsung y otras compañías a que sus empleados utilicen soluciones de inteligencia artificial de terceros tiene su justificativo. En el caso de ChatGPT, toda la información que los usuarios le brindan es posteriormente utilizada para entrenarlo y perfeccionarlo. Esto significa que si, por ejemplo, un ingeniero de software sube un fragmento de código propietario a la conversación para que el chatbot detecte errores y ofrezca posible soluciones, esa información quedará almacenada en los servidores de OpenAI.

Es cierto que ChatGPT recientemente ha incorporado la opción de no guardar el historial de chats e impedir el uso de su contenido para entrenar a su modelo de lenguaje. No obstante, la información continúa almacenándose por 30 días antes de su eliminación definitiva, y es accesible para revisión por parte de OpenAI. Es evidente que esto no cuadra con la cultura secretista de Apple a la hora de desarrollar nuevos productos y características.

Apple le baja el pulgar a ChatGPT y aceleraría su propio modelo de lenguaje

El aparente veto a ChatGPT entre sus empleados no sería la única novedad de Apple en materia de inteligencia artificial. De acuerdo con The Wall Street Journal, los de Cupertino también estarían acelerando el desarrollo de su propio modelo de lenguaje. No obstante, los detalles sobre el proyecto son prácticamente nulos.

Se menciona que John Giannandrea, vicepresidente senior de IA y aprendizaje automático, está a cargo de este nuevo esfuerzo. El ex-Google le reportaría directamente a Tim Cook al respecto, aunque se desconoce el alcance de la iniciativa. ¿Buscará Apple crear su propia alternativa a GPT-4, PaLM, LaMDA o LLaMA? ¿O primero intentará desarrollar una herramienta interna para evitar que sus empleados dependan de servicios de terceros como ChatGPT?

En un contexto de evolución permanente como el que presenta la inteligencia artificial por estos días, cualquier opción podría considerarse válida. Otras corporaciones han decidido crear sus propias herramientas tipo ChatGPT con el fin de que se utilicen solo en su entorno laboral, para cortar la dependencia con el chatbot de OpenAI y reducir el riesgo de filtraciones.

Pero también es una realidad que ya existen cuestionamientos —tanto en Silicon Valley como en los mercados— sobre por qué Apple no está adoptando una postura más agresiva en el desarrollo de soluciones de IA generativa. Algo que, ciertamente, sí están haciendo Google, Microsoft, Amazon o gigantes chinos como Alibaba y Baidu.

¿Cómo ven la IA en Cupertino?

Recientemente, Tim Cook reconoció que existe un potencial muy interesante en herramientas como ChatGPT. Pero que creía importante ser "deliberado y reflexivo" a la hora de abordar su desarrollo. Es cierto que a Apple siempre le gustó hacer las cosas a su tiempo y a su manera —the Apple way, vamos—, pero también es lógico el temor de que a los de Cupertino se les escape el tren; máxime con el furor por los proyectos de código abierto.

Esto no quiere decir que los de la manzana no estén realizando interesantes avances en materia de IA. En días pasados, se conocieron algunas de las nuevas funciones de accesibilidad que llegarán con iOS 17, y la más sorprendente te permitirá duplicar tu voz para que el iPhone hable por ti con solo 15 minutos de entrenamiento. A esto se le suma un futuro servicio de bienestar y salud que usaría inteligencia artificial para detectar tus emociones.

