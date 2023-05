Sin duda, la plataforma Disney+ es la opción ideal para los amantes de las series y películas de las grandes sagas actuales. Su catálogo incluye una amplia colección que recopila algunas de las historias más queridas del cine de entretenimiento contemporáneo. También, material adicional que hace de la experiencia una mucho más completa y divertida.

Por un lado, el servicio logró recopilar el extenso material de la franquicia Star Wars en un solo lugar. Desde su trilogía original hasta sus series, animaciones y especiales. Disney+ contiene una colección que abarca, en su amplia extensión, la cronología del canon desde su estreno hasta sus relatos más recientes. Por otro lado, el Universo Cinematográfico de Marvel aparece convertido en un conjunto de tramas en constante expansión. Tanto una como la otra, son los mayores puntos de interés en la versión online del estudio.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

No obstante, Disney+ también puede resultar atractivo para el suscriptor que no se inclina por grandes aventuras de superhéroes o recorridos galácticos. De hecho, la oferta que se aleja de las sagas más conocidas tiene relación con el espíritu de la compañía de enaltecer determinados valores e ideales. Lo que hace que las series y largometrajes de Disney+ sean no solo producciones destinadas a toda la familia, sino también interesantes para los que desean disfrutar de forma novedosa en la plataforma.

Te dejamos cinco series de Disney+ sin relación con las franquicias más populares que puedes ver ahora mismo. Desde repasos a grandes biografías hasta un equipo de mujeres peculiares. La colección del servicio de suscripción te puede sorprender si se lo permites, pues incluye contenido de calidad con un carácter más profundo de aquel por el que se hizo más conocido.

Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank

Con dos episodios estrenados de un total de ocho, la serie de Disney+ cuenta otro punto de vista acerca de la trágica historia de Ana Frank. En esta ocasión, el argumento se enfoca en Miep Gies (Bel Powley), la mujer que durante dos años protegió a la familia de la víctima del holocausto nazi. Se trata una narración que intenta abarcar no solo las espantosas circunstancias que rodearon la invasión del Tercer Reich en buena parte de Europa. A la vez, el valor de ciudadanos anónimos que arriesgaron su vida y evitaron mayores asesinatos y atrocidades.

Poco a poco, la producción detalla con cuidado la forma en que Países Bajos fue sometido por Alemania. Además, avanza hacia los hechos —casi fortuitamente— que llevaron a Miep a ofrecer refugio a los Frank. Se trata de un recorrido angustioso a través de la población civil que desafió un régimen totalitario en mitad de una situación cada vez más violenta.

Con un guion que explora sus personajes con sensibilidad y una pulcra recreación de la época, Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank es, además, una obra respetuosa. Sus protagonistas no son héroes idealizados, sino hombres y mujeres que corrieron un riesgo inimaginable en un momento crítico. El elemento más conmovedor de esta pequeña serie que puedes ver en Disney+.

Matildas: el fútbol a nuestros pies

Este documental de seis capítulos narra el contexto de las llamadas Matildas, la selección femenina de fútbol australiana. Se concentra en analizar el poder de la voluntad y el esfuerzo en el trayecto del equipo por llegar al Mundial de la disciplina que se celebra en el 2023. Pero la producción es mucho más una mirada original a la vida en el campo deportivo. Es también una reflexión acerca de la pasión por el fútbol.

El argumento de esta serie de Disney+ destaca la importancia de todos los logros que las Matildas alcanzaron, a pesar del escepticismo público. Pero, más que hacer énfasis en los problemas de discriminación que podrían rodear a la historia, este es un relato acerca del triunfo. A la vez, es un homenaje a los fanáticos, fieles seguidores de las jugadoras y la forma en que las han apoyado de manera desinteresada en su a menudo duro recorrido.

La directora Katie Bender profundiza en la perseverancia de las Matildas como una alegoría a propósito del éxito. En cada uno de los episodios, que cuentan con la participación de figuras del calibre de Ellie Carpenter y Mary Fowler, la perspectiva del gloria se convierte en un tributo a la tenacidad. También en un mensaje sincero del motivo de todos los esfuerzos del equipo: brindar un legado a las futuras jugadoras que seguirán sus pasos.

Vuelve Raven, la serie homenaje de Disney+

El spin-off de Raven: Superstar, que se transmitió en Disney Channel entre 2003 y 2007, vuelve a la historia original. Solo que, como otras tantas producciones derivadas de éxitos mayores, lo hace a través de una revisión de sus personajes. Raven Baxter (Raven-Symoné) es ahora una madre soltera con mucho de lo que preocuparse y que preferiría no tener que recordar su pasado.

Sus gemelos, Booker (Issac Ryan Brown) y Nia (Navia Robinson), son por ahora su único objetivo, una vez olvidadas sus aventuras como vidente e investigadora amateur. A la familia se unen Chelsea (Anneliese van der Pol) y su hijo Levi (Jason Maybaum), que deciden compartir casa con los Baxter con la intención de recortar gastos.

Pero, para sorpresa de Raven, Booker heredó sus extraordinarias capacidades de ver el futuro. Lo que provocará que la familia deba reajustar su vida y, en concreto, su forma de comprenderse entre sí. Con todo el encanto y el buen humor del guion original, Vuelve Raven es una serie de Disney+ ideal para un rato en familia. Los personajes entrañables siempre tienen una segunda oportunidad de volver a la pantalla pequeña.

El crossover

Basada en la novela homónima de Kwame Alexander, esta serie de Disney+ es un recorrido a través de la rivalidad fraterna, la madurez y el crecimiento. Al cumplir la mayoría de edad, los hermanos Josh (Jalyn Hall) y Jordan Bell (Amir O’Neil) deben decidir su futuro. También, afrontar sus propias inseguridades para intentar encontrar un lugar en el mundo de los adultos. Lo que incluye admitir que ambos tienen el suficiente talento como para probar suerte en el mundo del básquetbol profesional.

Claro está, no será una travesía sencilla. Tanto uno como el otro deberán asumir que compiten en el mismo terreno. A la vez, que quizás sus caminos acaben por cruzarse en una competición abierta. Pero el guion no está interesado en narrar una batalla entre hermanos, sino destacar el esfuerzo de ambos por evitarla.

Con el mundo del deporte como telón de fondo para su exploración de las sutilezas de la naturaleza humana, la serie de Disney+ enaltece la competencia y la lleva a un terreno emocional. Josh y Jordan saben que su porvenir depende de su habilidad con la pelota. Pero, a la vez, de cómo consigan lidiar con el miedo, la frustración y el desencanto. Con su tono urbano, informal y cercano, la producción es una de las grandes apuestas de Disney+ por las historias de corte tradicional que hicieron famoso al estudio.

Érase una vez, la serie de Disney+ donde los cuentos se hacen realidad

¿Qué pasaría si los personajes de cuentos de hadas fueran reales? No es una pregunta poco frecuente en el mundo del cine y la televisión. Pero las siete temporadas de la serie, disponible en Disney+, Érase una vez la responde de una forma más cercana a una perspectiva novedosa del bien y al mal que a la fantasía.

El argumento sigue a Emma (Jenniffer Morrison) mientras intenta descubrir su pasado. Lo que la llevará a encontrar una dimensión por completo distinta a la que había conocido. También, a comprender el motivo de haber sido abandonada cuando era una niña.

La narración profundiza en las figuras tradicionales de los grandes clásicos de fantasía. Asimismo, lo hace en sus diversos matices y el con frecuencia despiadado contexto que las rodea. Con una mirada dramática y levemente siniestra de los héroes infantiles, el resultado es un relato que desafía las expectativas y resulta impredecible.

También en Hipertextual: