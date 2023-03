La Forjadora (Emily Swallow) lo dejó claro en el primer capítulo de la nueva entrega de The Mandalorian. Para expiar la culpa de haber traicionado el Credo de Mandalore, Din Djarin (Pedro Pascal) debe viajar al planeta desolado. Después, a sus amenazantes entrañas para sumergirse en las aguas vivas de las minas subterráneas. Toda una travesía que le devolverá la dignidad perdida y el honor investido en la armadura de beskar que lleva.

El segundo episodio de The Mandalorian profundiza en la decisión de Mando de hacerlo. A pesar de que es posible que el territorio, tal y como insistió Bo-Katan (Katee Sackhoff), esté devastado. Pero el cazarrecompensas ahora tiene un objetivo. El guion de Jon Favreau no es explícito en mostrar lo importante que es para Mando el pequeño Grogu.

No obstante, se observa en la forma en que el mandaloriano narra la historia de su enclave natal y el motivo de su misión. Una y otra vez, se refiere a la herencia que legará al pequeño bajo su protección, al que ahora reconoce como parte de su vida. De modo que, la posibilidad de no redimirse no existe.

La historia adquiere mayor carácter simbólico a medida que detalla los horrores de la Purga llevada a cabo por Moff Gideon (Giarcarlo Esposito). Din Djarin debe viajar al inhóspito lugar del que provienen sus creencias como parte de un ritual, pero también para demostrar que su pueblo continúa persistiendo a pesar de las dificultades. Por ahora, la princesa Bo-Katan da por perdida cualquier esperanza. No obstante, el mandaloriano está convencido del valor de un acto de fe. Algo que el argumento vincula a su identidad como parte de la facción más radical de los cazarrecompensas. Descubrirse el rostro no fue únicamente una incorrección. Fue una traición que necesita ser perdonada.

The Mandalorian, en vuelo hacia el hogar perdido

Después de visitar el taller de Peli Motto (Amy Sedaris)m en el que Grogu dice — al parecer — su primera palabra, Din Djarin comienza su peregrinaje. Jon Favreau aprovecha el largo vuelo alrededor del sistema de Mandalore para añadir algunos datos a la identidad del mandaloriano. Mientras explica a su pupilo la belleza del planeta antes de su destrucción, añade que nunca ha estado allí. Que, en realidad, se educó en la luna Concordia.

Algo que evidencia que el protagonista de The Mandalorian es parte de los grupos más rigurosos respecto a las creencias de su civilización. El viaje para expiar sus culpas no es solo parte de una costumbre, sino una forma de convicción. Tan sincera como para arriesgar su vida.

En el capítulo anterior, Bo-Katan insistió en que a pesar de haber sido devastado por Moff Gideon, su hogar natal no estaba maldito. Lo que se confirma una vez que Mando comprueba que la atmósfera todavía es respirable. No obstante, se trata de un paisaje devastador. El ataque del Imperio destrozó lo que fue una de las civilizaciones más importantes de la galaxia. Junto a Grogu, el mandaloriano recorre sus escombros, desconcertado por la destrucción. The Mandalorian, que en su segunda temporada mostró el ataque a gran escala que la región sufrió, pone esmero en enseñar los escombros.

Finalmente, Din Djarin comienza el camino hacia el centro de una tradición antigua que apenas ha conocido, hasta ahora. Con gran respeto y admiración por la cultura de su gente. Lo que le lleva a vivir la experiencia de purgar sus faltas como un recorrido casi sacramental, en el que Grogu le acompaña como testigo del esplendor perdido. Hasta que enfrentan el peligro bajo tierra, inesperado y letal.

Un grito de auxilio

Si la superficie del planeta es una roca cristalizada, su interior está lleno de una vida agresiva y letal. Algo que Mando descubrirá de inmediato cuando deba enfrentar varias amenazas a la vez. El guion de The Mandalorian recupera la tradición de Star Wars de las criaturas terroríficas para brindar una de sus grandes secuencias al segundo episodio. El mandaloriano luchará contra bestias temibles, todas supervivientes del asedio y más poderosas que nunca.

Se trata de un homenaje directo a Sarlacc en Tatooine. Ahora es Mandalore el que se convierte en una amenaza bajo la tierra emponzoñada y las piedras milenarias. Din Djarin logra vencer, pero es atrapado. Entonces, Grogu obedece una orden imposible: regresar junto a Bo-Katan en busca de ayuda y dejar atrás al mandaloriano.

Algo que logra demostrando que sus dos años en compañía de Luke Skywalker (Mark Hamill) no fueron en vano. La Fuerza es poderosa en el niño y es evidente que la controla mucho mejor de lo que lo hacía antes. Gracias a sus capacidades, logra escapar y volver a Kalevala, tal y como su protector le ordenó.

Una vez en el palacio, la princesa le recibe y comprende de inmediato que el pequeño sobrevivió a una circunstancia casi mortal. Es entonces y a pesar de sus reticencias, cuando Bo-Katan demuestra la fortaleza que se espera de su gente.

De regreso al origen en The Mandalorian

La exlíder de los Nite Owls conoce Mandalore mejor que nadie. También es la heredera de un amplio conocimiento sobre sus riesgos y trampas. Es lo que le permite superar cada una de ellas y lograr, finalmente, encontrar a Mando, herido aunque ileso, muy cerca de las minas sagradas. Bo-Katan es diestra en la lucha y el argumento.

The Mandalorian muestra, de nuevo, el vínculo directo de su trama con Star Wars: La guerra de los clones. Varias de las escenas de la segunda mitad del capítulo son homenajes directos a los momentos más emblemáticos de la animación.

También a la producción Star Wars: Rebeldes. De esta última, toma buena parte de la atmósfera y el ritmo rápido de las batallas, pero, en particular, su respeto al canon de la saga. Con Mando a salvo, Bo-Katan se convierte en su guía hacia las profundidades de Mandalore y sus secretos. La princesa, que desea estar sola, que abandonó la esperanza de recuperar su lugar de origen, recorre Mandalore con dolor.

Por último, el maltrecho Mando llega a las orillas de las minas sagradas. El camino ha sido largo y duro, pero solo hay uno. Así que recita el Credo, mientras se adentra entre las profundidades oscuras. Pronto está de nuevo en peligro y Bo-Katan debe salvar su vida. ¿Podría ser la deuda moral del mandaloriano la que termine por evitar un enfrentamiento mortal por el Darksaber?

Nada está claro cuando la princesa consigue conducir al hombre a las minas. Ahora, es otro riesgo el que acecha. Uno tan letal y desconocido como los secretos que guarda el planeta entre sus grandes piedras muertas. Un riesgo que Bo-Katan y Din Djarin afrontarán para vencer lo que, otra vez, amenaza su vida. The Mandalorian guarda, todavía, todo tipo de misterios impredecibles.

