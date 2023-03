El futuro de ARM está definido. The Wall Street Journal reporta que la empresa ha decidido salir a la Bolsa, pero no en Londres, como pretendía el gobierno del Reino Unido, sino en Estados Unidos. En Nueva York, más específicamente, considerando que la compañía sería listada en el Nasdaq.

La noticia todavía no ha sido oficializada por la firma diseñadora de chips, aunque el plan sí ha sido revelado por Rene Haas, su CEO. De esta manera, ARM le pone punto final a largos meses de especulación con respecto a su futuro, tras caerse la compra por parte de NVIDIA valuada en 40.000 millones de dólares.

Desde que los de Jensen Huang abandonaron la idea de adquirir la firma británica, desde el grupo japonés Softbank, dueño de ARM, dejaron en claro que la única alternativa que barajaban era la salida a la Bolsa en Nueva York. Una decisión que inmediatamente generó ruido en el arco político británico.

Al punto tal que la por entonces primera ministra Liz Truss se reunió con representantes de Softbank para tratar de convencerlos de que, si efectivamente avanzaban con una OPV, lo hicieran en la Bolsa de Valores de Londres. O que al menos consideraran listar la compañía tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, un proceso atípico y bastante costoso.

No obstante, la suerte parecía estar echada de antemano. Desde un principio, los japoneses indicaron que, si ARM salía a la Bolsa, el Nasdaq era la mejor opción. No solo porque conviviría con otras grandes tecnológicas internacionales, sino porque allí las empresas solían obtener una mejor cotización.

ARM cotizará en Nueva York, pero mantendrá su esencia británica

Photo by Vishnu Mohanan on Unsplash

Según manifestó Rene Haas, cotizar en Nueva York no le quitará su esencia británica a ARM. La sede principal de la compañía seguirá estando en el Reino Unido, donde, de hecho, se construirán nuevas instalaciones en Bristol con miras a realizar más contrataciones. Además, su propiedad intelectual se continuará registrando en ese país.

A futuro, la empresa no descarta realizar una cotización secundaria en el mercado de valores londinense. Sin embargo, no forma parte de las prioridades, indica The Wall Street Journal.

Todavía no se sabe cuándo se realizará la OPV para que ARM comience a cotizar en Nueva York, pero todo apunta a que será en el transcurso de este año. Una vez que ello ocurra, la reconocida diseñadora de chips dejará en el pasado el tortuoso camino que transitó desde que NVIDIA la quiso comprar en 2020.

Recordemos que la adquisición se terminó abortando por la presión de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sobre los californianos. Aunque el acuerdo también fue intervenido por el Reino Unido, alegando motivos de seguridad nacional. A todo esto, se sumó el desacuerdo de compañías como Google, Microsoft y Qualcomm.

El caso de Qualcomm fue de los más llamativos, puesto que la compañía propuso aliarse con sus rivales para comprar ARM y «mantenerla neutral», algo que finalmente no sucedió. Casualmente, en septiembre de 2022 la chipera de San Diego recibió una demanda de los británicos por violar sus licencias tras la compra de Nuvia.

