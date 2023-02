Se sigue conformando el elenco de Thunderbolts, una de las próximas películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Este es un proyecto que, a juzgar por la información que se tiene de los cómics, mostraría una faceta más oscura y filosóficamente cuestionable de un grupo de personajes. Dentro de los intérpretes que estarán en la producción se encuentra a Steven Yeun, recordado por su paso en The Walking Dead y ¡Nop!.

De acuerdo a Deadline, Steven Yeun será parte de Thunderbolts en un rol que todavía no ha sido revelado. Sin embargo, sí se sabe que será «significativo» dentro de la producción. Como con casi cualquier proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel, se trata de aspectos clave que se mantienen en secreto de cara al público. Por tanto, aún se desconoce cuál papel interpretará el actor.

Thunderbolts representará la incorporación de múltiples personajes presentados a través de distintos proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo curioso, en el caso de Steven Yeun, es que no formó parte de ningún otra serie o película de la franquicia. La incertidumbre y curiosidad en relación con su posible rol es aún más amplia. En este sentido, hay que considerar algunas cuestiones.

¿Quiénes son los Thunderbolts?

Aunque aún no hay mayor detalle sobre esta película, la alineación sugiere algunas pistas. Antes de profundizar en ello, es necesario aclarar que los Thunderbolts, dentro de los cómics, son un grupo conformado por villanos y antihéroes. En algunas ocasiones, estos buscan una especie de redención. En otras, utilizan esa etiqueta para intentar alcanzar otros fines. Vamos, la versión de Marvel del Escuadrón Suicida.

Se trata de perfiles que, en teoría, no calzarían bien como equipo. Sin embargo, lo hacen por intereses en común o necesidades puntuales. Su objetivo, en no pocas ocasiones, es atender misiones o situaciones que los Vengadores u otros héroes de primera línea no abordarían. Esto se debe a que, política y filosóficamente, pueden entrañar un conflicto con «los buenos» por ser figuras de referencia ética y moral.

Pero eso último no ocurre en el caso de los Thunderbolts. Estos personajes se rigen por sus propios códigos, más allá de la estructura de liderazgo. Esa cuestión aporta un toque volátil al grupo, pero, también, sirve de oposición a los relatos más clásicos dentro de Marvel.

La adaptación en el Universo Cinematográfico de Marvel

Hasta el momento, Thunderbolts tiene confirmados a los siguientes personajes y actores:

Dentro de esta alineación destaca que estos personajes, en el Universo Cinematográfico de Marvel, no son ni héroes ni antihéroes. A la vez que tampoco pueden ser reconocidos como villanos en el más claro de los sentidos. Su rol, dentro de la franquicia, admite varias lecturas.

Varios de estos personajes se presentaron como villanos, pero, en el desarrollo de sus respectivas producciones, experimentaron una transformación. Otros cumplen funciones de dobles agentes capaces de estar bien con distintos sectores, siempre y cuando les convenga. Entonces, ¿esto contradice la mitología de los cómics? Si se tiene en cuenta que los Thunderbolts es esencialmente un grupo conformado por villanos, sí.

Sin embargo, desde el Universo Cinematográfico de Marvel se puede argumentar que su trabajo consiste en hacer una adaptación de las historias presentadas en los cómics. Por tanto, esto abre la puerta a múltiples lecturas sobre la incorporación de Steven Yeun, ¿quizá tendrá un rol que trascenderá más allá de esta producción?

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y llévate dos meses gratis

El estreno de Thunderbolts está programado para el 26 de julio de 2024.

También en Hipertextual:

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente