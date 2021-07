Viuda Negra (Cate Shortland, 2021) llegó para cerrar algunos arcos narrativos y abrir otros. Dentro de los que culminan se encuentra el de Natasha Romanoff. Aunque esto se sabía luego de Avengers: Endgame (Joe Russo, Anthony Russo, 2019), quedaban algunos cabos sueltos. En el grupo de los tramos narrativos que se abren están las historias de Yelena Belova (Florence Pugh) y el regreso de Valentina Allegra de La Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) al Universo Cinematográfico de Marvel.

Escribir “regreso” puede que no sea del todo justo porque la primera aparición de Valentina Allegra de La Fontaine estaba prevista para Viuda Negra. Sin embargo, debido a los retrasos motivados por la aparición de la COVID-19, la película se postergó hasta el punto que la segunda producción en la que aparecería el personaje resultó ser la primera. Ocurrió en Falcon y el Soldado de Invierno, cuando se presentó ante U.S. Agent.

Hasta el momento, sus apariciones han sido puntuales. Además de una decisión de guion, es parte de las características que describen a este personaje. Valentina Allegra de La Fontaine se mueve entre las sombras, teje redes en circunstancias durante las que otros no lo harían, se mueve en espacios que, quizá, no llaman tanto la atención. Ese sigilo la vuelve tan interesante como clave durante la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Valentina Allegra de La Fontaine en los cómics de Marvel

Antes de ser incorporada a través de Falcon y el Soldado de Invierno y Viuda Negra, este personaje apareció por primera vez en Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., una colección producida dentro de Strange Tales # 159, publicado en agosto de 1967. Desde un principio fue presentada como La Condesa Valentina Allegra de La Fontaine, debido a su origen noble. Ese título es una constante referencia dentro de los cómics y la adaptación televisiva, donde incluso ella se permite jugar con él.

Así sucedió cuando se presentó ante el U.S. Agent, diciéndole: “Valentina Allegra de La Fontaine. De hecho es Condesa Valentina Allegra de La Fontaine. Sé que es largo pero detesto repetirlo varias veces, así que dime Val. Pero, no me llames Val, solo piénsalo y ya". Pero, un poco antes de los sugerido tanto en Falcon y el Soldado de Invierno como en Viuda Negra, su historia sumó otras características.

Valentina Allegra de La Fontaine es una triple agente. Dentro de sus labores en los cómics ha trabajado con S.H.I.E.L.D, con Hydra y con Leviatán. Este último empleo lo hizo antes de comenzar con S.H.I.E.L.D, organización en la que llegó a ser subdirectora y a través de la cual logró infiltrarse en Hydra. Cuando lo logró, durante algún momento fue denominada como Madame Hydra.

S.H.I.E.L.D., Nick Fury y 'Viuda Negra'

Durante su paso por S.H.I.E.L.D, Valentina Allegra de La Fontaine aprendió diversas habilidades de combate y espionaje a través de las cuales se sumergió en distintos ambientes. De hecho, su rendimiento durante las lecciones fue tan notable que llamó la atención de Nick Fury. Estos personajes terminan teniendo una relación amorosa.

Ese vínculo es clave porque Valentina Allegra de La Fontaine pasa a ser una figura muy próxima a la principal referencia de S.H.I.E.L.D. Por consiguiente, se vuelve tanto un objetivo como un recurso. Eso explica por qué un skrull termina haciéndose pasar por ella, con el objetivo de conocer más sobre Nicky Fury y el funcionamiento de distintas estructuras de poder y espionaje.

Cuando Fury descubre que esa Valentina Allegra de La Fontaine no era tal, mata al skrull. Así comienza a descubrirse la Invasión Secreta, otro de los cómics que será adaptado por Marvel y Disney en una miniserie. La aparición de La Condesa en Falcon y el Soldado de Invierno y al final de Viuda Negra sirven de introducción al personaje, quizá pensando en algunos hechos descritos.

Su rol en 'Falcon y el Soldado del Invierno' y 'Viuda Negra'

Hasta ahora, por lo visto en el Universo Cinematográfico de Marvel a través de Viuda Negra y Falcon y el Soldado de Invierno, Valentina Allegra de La Fontaine parece estar conformando un grupo o manejando a distintas figuras en misiones específicas. Dos de ellas son Yelena Belova y John Walker.

El caso John Walker (U.S. Agent)

Luego de los sucesos de Falcon y el Soldado de Invierno, cuando John Walker (Wyatt Russell) es apartado del Estado, Valentina se acerca a él y le propone la posibilidad de trabajar juntos. Durante ese encuentro, le dice: “Las cosas se pondrán raras. Y cuando eso suceda, no necesitarán a un Capitán América. Sino a un agente, al U.S. Agent."

El caso Yelena Belova (Viuda Negra)

Al parecer, ambas se conocían mucho antes de lo mostrado en la escena postcréditos de Viuda Negra. Durante esa aparición en la película, Valentina le plantea a Yelena: "Tengo a tu siguiente objetivo y quise dártelo en persona. Tal vez quieras deshacerte del hombre responsable de la muerte de tu hermana".

Le presenta a Hawkeye, algo que sirve de introducción a la miniserie que tendrá el personaje a través de Disney Plus. Sin embargo, también aporta información sobre las características de su perfil. Valentina Allegra de La Fontaine, antes que entrar en la narrativa de buenos y malos, sólo piensa en sus intereses y en las misiones que pueda manejar.