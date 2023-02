The Last of Us pudo haber sido una película. Si bien en la actualidad se reconoce a la producción de HBO como una de las series del momento —y quizá del año—, este proyecto estuvo cerca de llegar a las pantallas en un formato distinto. Algunos de los nombres que en la actualidad forman parte de la adaptación del juego estuvieron involucrados en aquella iniciativa, otros, como el director Sam Raimi, ya no están.

La relación entre los videojuegos y las adaptaciones cinematográficas o televisivas no ha sido una historia de éxitos. Durante los últimos años se han intentado varias producciones y la mayoría no trasciende. En ocasiones, dentro de las múltiples explicaciones que puede haber, el formato elegido para el proyecto pareció contraproducente.

Algo de esto influyó o fue tenido en cuenta en relación con la película de The Last of Us. ¿Cómo llevar una historia de casi veinte horas, en el juego, a solo dos? Preguntas de este estilo suelen atravesar a estas producciones. El poder del guion en ocasiones parece soportarlo todo pero, en otras, no.

The Last of Us: la película que nunca fue

Esta historia comenzó hace casi diez años. En 2014, Screen Gems, la empresa a través de la cual Sony ha comercializado de producciones como Resident Evil, sería la encargada de distribuir el videojuego desarrollado por Naughty Dog. La iniciativa iría de la mano con Ghost House Pictures, la empresa del director Sam Raimi, quien encabezaría el proyecto.

Todo parecía andar sobre rieles, incluyendo la participación de uno de los creadores del juego, Neil Druckmann. Él sería el responsable del guion para la adaptación live-action, en formato cinematográfico, de The Last of Us. Sin embargo, esas bases iniciales no fueron suficiente. Durante año y medio, en palabras de Druckmann, la idea estuvo estancada. El co-creador del juego llegó a declarar a The New Yorker lo siguiente:

«Ayudé a crear Uncharted, pero no salió de mí como sí lo hizo The Last of Us. Si hacemos una mala versión de The Last of Us, me destrozará», Neil Druckmann, a The New Yorker

¿Por qué pudo ser algo doloroso? De acuerdo con una explicación de Sam Raimi, reseñada por Comic Book, parte del problema es que la idea que Neil Druckmann tenía era distinta a la que Screen Gems deseaba con la película de The Last of Us. Mientras el creativo apostaba por algo al estilo Sin lugar para los débiles (2017), la empresa esperaba algo más parecido a Guerra Mundial Z (2013).

Hace poco, reviviendo este viejo proyecto durante una entrevista dada a EW, el actor Jeffrey Pierce comentó: “Por muy buena que fuera, nunca iba a ser una gran película”. Pierce interpretó, en el videojuego, a Tommy Miller y, en la adaptación de HBO, calzó el papel de Perry.

El tiempo y la adaptación de HBO

Se estima, en el mejor de los casos, atravesar toda la historia de The Last of Us puede tomar alrededor de 20 horas de juego. Entonces representa uno de los primeros obstáculos para cualquier tipo de adaptación: ¿cómo agrupar ese tiempo, de acciones y distintos momentos entre personajes, en formato cinematográfico? Jeffrey Pierce, durante la entrevista, abordó esta cuestión:

“En un tiempo de ejecución de dos horas, ¿cómo vas a contar 14-17 de historia? Entonces creo que hubo una conversación sobre que tal vez sería mejor hacer una serie de películas con animaciones en algún momento. Eso parecía una buena idea”. Jeffrey Pierce, a EW.

The Last of Us tendrá un total de diez episodios y bastante más de dos horas de adaptación, en total. Hasta el momento, en HBO Max se encuentran disponibles cinco episodios. El centro de la historia ha estado enfocado en las relaciones que se pueden establecer en un mundo postapocalíptico, con la infancia como uno de los ejes narrativos y la humanización de sus personajes, quienes intentan sobrevivir al caos.

Esto sin dejar de establecer constantes referencias con el videojuego. La influencia no solo es evidente, sino que, en ocasiones, la recreación parece un homenaje. Si bien la competencia previa no era muy relevante, The Last of Us luce destinada a convertirse en la mejor adaptación de un videojuego hasta el momento.

