Doctor Strange en el Multiverso de la Locura contiene una de las secuencias más espeluznantes de la larga filmografía Marvel. En ella, La Bruja Escarlata interpretada por Elizabeth Olsen muestra los reales alcances de su poder. Y eso incluye detener a un equipo completo de superhéroes de la forma más cruel y violenta imaginable. Nos referimos por supuesto a la ya icónica escena en el salón de Los Illuminati, en la que Wanda encara a los héroes del universo alternativo. Un enfrentamiento violento que termina en una durísima secuencia que incluso ha sorprendido al mismísimo Sam Raimi. Lo cual resulta sorprendente teniendo en cuenta que se trata del hombre que cambió el género de terror con varias de las películas de su filmografía.

El film de Sam Raimi se convirtió en un rotundo éxito de taquilla y uno de los estrenos más asombrosos del año. La película logró incorporar con éxito elementos del cine de terror y explorar lo más oscuro de sus personajes. Como si eso no fuera suficiente, dio un drástico viraje al tono general de las películas de la factoría Marvel. Uno de sus puntos más altos es la forma en que el estudio permitió a Sam Raimi dotar a la película de buena parte de su estilo visual.

Pero la conocida estética de Raimi no fue lo único que el director pudo aportar a la película. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura está más concentrada en la oscuridad interna de sus personajes. Tanto como para atreverse a mostrar espacios y lugares desconocidos en la franquicia Marvel. No sólo Raimi se atrevió a experimentar con un personaje más cercano que un monstruo de horror que a un villano tradicional. También, pobló el universo de Marvel de zombies y cadáveres. Pero lo más asombroso fue la manera en que logró mostrar el poder de Wanda al enfrentarse a los héroes de una realidad alterna. El personaje no solo les supera el poder, sino termina por asesinar a cada uno de ellos, con una crueldad inquietante. Para buena parte del público, se trató de una sorpresa inesperada. Y para Sam Raimi también.

Marvel Studios

El hombre que crea monstruos en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

En una entrevista para IndieWire, el guionista Michael Waldron comentó el proceso de crear la escena violenta de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y detalló que incluso Raimi se asombró por el nivel de violencia y ferocidad de la escena. Después de todo, hasta entonces Marvel había cuidado de que sus producciones cumplieran un estándar específico. Y eso incluía, la menor cantidad de violencia y escenas sangrientas posibles. Pero para la secuela de Doctor Strange, el estudio permitió a su equipo innovar, lo que por supuesto tuvo resultados peculiares.

“Escribí muertes espantosas porque Sam Raimi estaba dirigiendo y sorprendí a Sam. Él comentó: ¿Podemos hacer esto?, Y yo dije: ‘Tú puedes. Porque eres tú, creo que podemos’. Sentí mucha libertad para volverme loco en esta película porque era Sam, y porque sé en qué es tan bueno en lo suyo y lo haría muy bien. Solo le di los componentes básicos y algunos de los detalles de cómo funcionan esas cosas, [pero] salió directamente de su mente retorcida”. Michael Waldron para IndieWire

Y el resultado ha desconcertado y fascinado a partes iguales a los fanáticos. Desde un zombie volando en una capa de almas condenadas hasta una bruja de pesadilla surgiendo entre las sombras. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de Raimi es una alegoría al terror que destaca sobre la filmografía Marvel y sorprende por sus posibilidades. Todo un paso en una dirección novedosa que buena parte del público — y los fanáticos de Raimi — agradecen disfrutar.