La adaptación televisiva de The Last of Us lleva solo dos capítulos y ya apunta a ser una de las producciones más destacadas de 2023. La serie impactó por la cercanía en relación con el juego, su interés por conservar su familiaridad con este; también lo hace por permitirse alguna licencia creativa útil y una puesta en escena poderosa. En eso último, llamó la atención la recreación de los Clickers.

Esta fase de los infectados se pudo apreciar con precisión durante el segundo episodio de The Last of Us, estrenado el pasado 22 de enero a través de HBO Max. Se trata de una especie que ha perdido su cabeza —al menos con relación a lo que fue antes—, debido a que fue consumida por el hongo que infectó a la Tierra dentro del relato. Los clikers no son los únicos adversarios con los que Joel Miller –interpretado por Pedro Pascal– y Ellie Williams –encarnada por Bella Ramsey– deberán hacer frente.

Luego del segundo episodio de The Last of Us, la reacción generalizada sobre la recreación de los Clickers es satisfactoria. El trabajo de maquillaje luce impecable y el uso de este tipo de humanoides es acorde a como ocurre en el videojuego. A propósito de su adaptación al formato televisivo, hay pistas sobre cómo puede ese proceso.

The Lasto of Us: cómo se hicieron los Clickers para la serie de HBO

En el juego, los Clickers son la tercera fase de los infectados, y también la más común. Se pueden reconocer porque, en vez de cerebro, su cabeza está abierta. El hongo consumió tanto de su ser que salió por el cráneo, privándoles de la vista pero propiciando una mejora notable en su oído. Por eso se caracterizan por escuchar aquello que parece imposible y perseguir a sus víctimas hasta casi cualquier punto, de manera sigilosa. Su nombre proviene del sonido que hacen cuando está acechando a sus presas: “click”, mientras sus extremidades su tuercen.

Recrear a esta variante de los infectados en The Last of Us entrañó un par de complicaciones. Se trató de un reto en relación con el videojuego y también con tantos relatos sobre zombis que hay en la actualidad. ¿Cómo conservar fidelidad con la propuesta original y a la vez dar con una adaptación que no parezca algo común?

Al respecto, Neil Druckmann, una de las principales mentes detrás del proyecto de HBO y del videojuego, explicó lo siguiente, en el blog de Playstation:

“Siempre tuvimos cuidado de cómo nos diferenciamos de los zombis, porque ha habido muchas películas de zombis, muchos juegos de zombis, y podríamos caer fácilmente en la trampa de ser solo uno más sin tener una nueva visión». Neil Druckmann

Entonces, ¿cómo lograrlo? Druckmann describió un proceso clave:

“Hyoung Nam, uno de nuestros artistas conceptuales, eventualmente hizo esta mezcla: tomó crecimientos de hongos, fotografías de ellos y una persona que estaba desplomada contra una pared (en el concepto artístico) y los unió. Esta quedó cubierta solo de hongos. Ni siquiera podías ver su rostro”. Neil Druckmann

Ese fue el origen de los Clickers, una especie de infectado reconocida por no tener una cabeza habitual.

La sensación de terror en la serie

Otro de los aspectos destacados dentro de The Last of Us, en la versión realizada por HBO, es cómo fue compuesta la atmósfera y los movimientos de los Clickers para generar la sensación de pánico en el espectador. A propósito de lo anterior, Bryant Wilson, responsable de la animación cinematográfica, explicó lo siguiente:

“Mi propia forma de pensar cada vez que estaba animando un clicker es que se trata de seres humanos vivos que tienen algo moviendo sus hilos. Es casi como si fueran marionetas dirigidas por este hongo dentro de su cerebro. Es por eso que obtienes estos movimientos, parecidos a que si alguien los estuviera jalando en esa dirección”. Bryant Wilson

Sobre la presentación durante el segundo capítulo de The Last of Us, Wilson también hizo un comentario a la fuente citada:

“La primera introducción a un clicker, además del muerto, es uno que está justo en la cara del espectador. Lo hicimos a propósito. Es un susto que funciona porque, en este punto, solo los hemos mencionado. Has visto a los corredores regulares, y esta es la primera vez que aparece un Clicker”. Bryant Wilson

The Last of Us se está emitiendo de forma semanal a través de HBO Max. Los episodios se estrenan cada domingo (lunes en España). Serán un total de nueve capítulos.