Harrison Ford está a punto de entrar en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su llegada significa la existencia de Red Hulk dentro de la franquicia. El actor interpretará al General Thaddeus Ross en Thunderbolts y posiblemente más películas. Reemplaza a William Hurt, quien actuó como el personaje hasta su muerte en marzo de 2022. Será el líder del grupo de antihéroes que abordará distintas misiones que, desde una perspectiva política, no son tan convenientes para otros superhéroes.

Todo cuanto se relaciona con la figura de Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel ha estado condicionado por los derechos sobre las licencias. Hasta hace no mucho, Disney no podía disponer a placer del personaje. Esto se debe a un acuerdo entre varias partes que se firmó en 2008 y que se vence en 2023. A raíz de ese convenio no fue posible, por ejemplo, desarrollar dentro de la franquicia una película en solitario sobre Bruce Banner.

En cambio, el personaje ha aparecido en bastantes producciones a través de cameos o en roles más prolongados, pero secundarios. Salvo las películas de Avengers, por supuesto. De esa manera se ha contado buena parte de su historia, no sin dejar algunos baches en ese recorrido. Uno de ellos involucra a otros Hulks, como el rojo, que interpretará Harrison Ford. Se trata de una apuesta por recrear esa rama de los cómics.

El Hulk de Bruce Banner guarda una estrecha relación con el Red Hulk del General Thaddeus Ross. Betty Ross, hija del militar, es el principal interés amoroso de Banner. Este nexo entre ambos hombres es una de las razones que lleva a Thaddeus Ross a tomar partido cuando observa —e interpreta— que Hulk es una amenaza para la humanidad y, en particular, para su familia.

La historia de Red Hulk según los cómics

La trayectoria de Red Hulk es más reciente en relación con otros personajes que en la actualidad componen el Universo Cinematográfico de Marvel. Apareció por primera vez en el volumen #2 de Hulk, saga editada durante 2008. La figura fue creada por Jeph Loen y Ed McGuiness. Hay algo curioso en relación con esta personalidad: no se reveló quién se transformaba en esa bestia en un principio, sino en el #23 de la historieta.

Fue en ese volumen de Hulk cuando se presentó al General Thaddeus Ross como la persona con esas habilidades. ¿Pero cómo logró tenerlas? Lo hizo a través de las organizaciones Ideas Mecánicas Avanzadas (Advanced Idea Mechanics) e Inteligencia, que lo trataron para que pudiera transformarse. Uno de los aspectos llamativos, y que lo diferencia de Hulk, es que absorbe los poderes de sus adversarios.

Este personaje, tanto en los cómics como en las versiones animadas para televisión, ha ido y venido entre bandos. Emergió como un antagonista y luego terminó formando parte de Los Vengadores. Hay que recordar que Thaddeus Ross creció en una familia marcada por el orden y el honor militar. Eso hace que esta figura, desde una perspectiva filosófica, represente distintas dualidades.

En el Universo Cinematográfico de Marvel se evaluó presentar su transformación durante Capitán América: Civil War, aunque la idea fue descartada. Y se decidió abordar ese arco argumental más adelante.

¿Hacia dónde apunta el Universo Cinematográfico de Marvel?

Con la liberación de las licencias a partir de 2023, Marvel podrá apostar por recrear una rama narrativa inspirada en Hulk, sus familiares y adversarios. Eso explica, por ejemplo, series como She-Hulk: abogada Hulka y la presentación de Skaar, el hijo de Bruce Banner. ¿El objetivo será, probablemente, llegar hasta la adaptación del cómic de World War Hulk.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Por otro lado, la eventual incorporación de Red Hulk a través de Harrison Ford podría dar pie a que esta figura termine incorporándose a Los Vengadores a partir de Avengers: The Kang Dynasty. Mientras tanto, el personaje lideraría una versión oscura de antihéroes a través de Thunderbolts.