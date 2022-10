Un rumor atraviesa el Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de la posible (y probable) llegada de Harrison Ford a la narrativa, interpretando al General Ross. Si bien este personaje no es nuevo dentro del relato, en la actualidad se encuentra bacante debido a la muerte del actor que lo interpretaba, el reconocido William Hurt.

El rol del General Ross dentro del Universo Cinematográfico de Marvel es relevante debido a que intenta contener el espacio que los superhéroes tienen dentro de las dinámicas cotidianas, a la vez que también se adentra en ellas mediante su álterego, Red Hulk. La historia entre el General Ross y Hulk viene desde el momento en el que el primero era parte del proyecto en el que Bruce Banner quedó expuesto a los rayos gamma.

Luego de esto, el oficial empieza a perseguir a su antiguo amigo, algo que lo lleva a transformarse en Red Hulk. Se trata de una versión más despiadada de esta saga de personajes. Hasta el punto de que este Hulk Rojo hace frente y vence a distintos enemigos de Bruce Banner e incluso a varios superhéroes de Marvel. Puede que esa tradición, dentro de los cómics, se vea reflejada en el Universo Cinematográfico de Marvel a través de la incorporación de Harrison Ford en el papel.

Harrison Ford y el papel del General Ross:

¿qué se sabe?

En un principio, se filtró la posibilidad de que el actor fuera considerado para el papel. Luego, esa opción tomaba más fuerte. Harrison Ford podría ocupar el espacio dejado por William Hurt e interpretar al General Ross. A esta base ahora se suma la película en la que, probablemente, debute en el papel.

De acuerdo con información de /Film, Harrison Ford no solo encarnaría al General Ross. También debutaría dentro del Universo Cinematográfico de Marvel en Capitán América: New World Order. Los rumores en relación con el actor y el personaje comenzaron durante la D23. Durante ese evento fue anunciada la formación de los Thunderbolts y la figura del oficial no estaba dentro de la agenda de nombres.

Conviene recordar que por los Thunderbolts ha pasado múltiples personajes. Las referencias inmediatas dentro de los cómics fijan la aparición del General Ross dentro de ese grupo, encargado de atender asuntos turbios, a partir de la saga de volúmenes sobre el grupo editada en 2012. En el Universo Cinematográfico de Marvel, el personaje fue presentado en El increíble Hulk, una de las películas fundacionales de la narrativa.

Se intuye que, en caso de confirmarse la elección de Harrison Ford por parte de Marvel (que aun no se pronunció de forma oficial), el personaje tendrá mayor recorrido y presencia. La narrativa, a partir de lo ocurrido en She-Hulk: abogada Hulka, parece estar girando hacia la expiación de la mitología asociada con Bruce Banner y Hulk. En esa línea, el General Ross es clave.