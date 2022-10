El último capítulo de She-Hulk: abogada Hulka derivó en una suerte de Caja de Pandora. Se dejaron múltiples referencias al Universo Cinematográfico de Marvel, se plantearon diversos temas y aparecieron distintos actores en plan de cameo. Uno de ellos, y quizá el más relevante para el futuro de la narrativa, es Hulk junto con su hijo, Skaar.

Aunque el personaje de Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, no tuvo tanto recorrido como el que en un principio se podía imaginar, ha resultado clave para She-Hulk: abogada Hulka. No solo por su orientación, una vez que Jennifer Walters, encarnada por Tatiana Maslany, queda expuesta a su sangre y asume buena parte de sus habilidades; sino también porque el final de temporada se abre la puerta hacia múltiples posibilidades dentro de la historia particular de Hulk.

La presentación de su hijo, Skaar, interpretado por Wil Deusner, plantea en el Universo Cinematográfico de Marvel una de las consecuencias del paso de Hulk por Sakaar. Se trata de un arco que incluye los acontecimientos que pasaron entre Avengers: Age of Ultron y Thor: Ragnarok, en la que el Dios del Trueno se cruza con Hulk en otro planeta, donde es una especie de gladiador.

Skaar, el hijo de Hulk: ¿cuál es su historia?

Su historia se encuentre entre los cómics de Planeta Hulk y World War Hulk. A través de estos relatos se describe cómo Hulk, de forma progresiva, tiene un rol activo en Sakaar. Tan relevante que en ese viaje derroca al Rey Rojo para ocupar su lugar como el Rey Verde. En esa tarea, se cruza con Caiera, quien era la guardaespaldas del líder caído. Skaar nace del amor correspondido entre ambos personajes, aunque su mamá muere antes de que el pequeño nazca.

Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, ni el Rey Rojo ni Caiera han sido presentados. Conviene recordar que, en el caso de Hulk, por un tema de licencias y derechos, no se ha podido explotar su figura dentro de esta narrativa. Ha quedado resumida a cameos y apariciones específicas, antes que contar con un relato que pueda servir para esclarecer algunos aspectos o desarrollar al personaje.

Skaar, debido al ADN de su mamá, cuenta con crecimiento acelerado. Por esto, tanto en los cómics con en la adaptación del Universo Cinematográfico de Marvel, se desarrolla fuera de los lapsos normales. En las páginas, su historia está marcada por el abandono. Con la muerte de Caiera y la salida de Hulk de Skaar, queda huérfano y debe aprender a vivir en un entorno hostil. Esto hace que su personalidad, dentro de las historietas, fuera más agresiva y cargada de odio.

Esas emociones son clave en su encuentro con su papá, Hulk, quien años después va a resolver los pendientes que quedaron abiertos en Sakaar a través del cómic Word War Hulk. Visto lo visto en la presentación dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, esta versión de Skaar es mucho más soft que la descrita en el papel. Es factible que una posible película sobre Bruce Banner sirva para aclarar la historia de origen de su hijo.