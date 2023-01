John Carpenter, el famoso director de películas como Halloween, La cosa y Escape de Nueva York, confesó que quiere dirigir una película de Dead Space. En una entrevista con Variety, Carpenter dijo que es fanático del videojuego y pensó en llevarlo a la pantalla grande. Si bien la idea no se materializó, el director reveló que el proyecto ya estaría en marcha con otro director.

"Soy un gran fanático de los videojuegos, así que los jugué todos", dijo Carpenter refiriéndose a la saga Dead Space. "Estaba mirando las nuevas cámaras digitales, las RED, y mencioné que me encantaría hacer una película de Dead Space", afirmó. El director mencionó que esas declaraciones se sacaron de contexto en su momento y todo mundo comenzó a preguntarle cuándo lo haría.

Carpenter dejó entrever que está interesado en dirigir la película, pero esperará a que se lo pidan. "No lo haré. Creo que ya tienen a otro director involucrado. Y no me han pedido que lo haga. Así que hasta que alguien me pregunte, no lo haría", mencionó. Si bien no existen detalles sobre una película de Dead Space, es el momento ideal para realizar una adaptación al cine o serie de televisión.

Con el remake del primer juego en puerta y The Callisto Protocol ya en el mercado, se ha dado un renacimiento de este género de terror. Dead Space tendría una oportunidad para consolidarse luego del recibimiento mixto que tuvo Callisto, desarrollado por ex-integrantes del difunto Visceral Games. Lo cierto es que antes de pensar en una película, EA tendría que analizar las ventas para saber si existe un interés genuino en revivir la franquicia y llevarla a otros medios.

Una película de Dead Space tiene sentido ahora

John Carpenter es un fanático de los videojuegos y en más de una ocasión ha expresado su deseo de dirigir una película de Dead Space. "Me encantaría hacer Dead Space, te lo digo ahora mismo. Estoy listo", dijo en una entrevista con Game Informer en 2013. El cineasta comparó el primer juego con Alien y mencionó por qué sería fácil adaptarlo a la pantalla grande.

Sostengo que Dead Space simplemente sería una gran película porque tienes a estas personas subiendo a una nave espacial abandonada y apagada, y tienen que ponerla en marcha y hay algo a bordo. Es simplemente grandioso.

Una década más tarde, Carpenter no quita el dedo del renglón. Para fortuna del cineasta, el estado de la industria es muy diferente ahora y las películas o series de videojuegos están a la orden del día. Compañías como Sony están tomándosela en serio y prueba de ello es The Last of Us, considerada una de las mejores adaptaciones de un juego.

Hace 13 años que John Carpenter no dirige una película y está ansioso de hacerlo. El director dijo en la entrevista que está abierto a cualquier proyecto, siempre y cuando tenga un presupuesto decente y suficiente tiempo para hacerlo. A diferencia de otros directores, Carpenter ve con buenos ojos las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o HBO y no le importa el formato.

Si los astros se alinean y el remake de Dead Space vende bien, es posible que por fin veamos una película del legendario cineasta. Lo único a lo que está negado es a hacer un remake de sus films anteriores, incluso si le entregan un cheque en blanco.