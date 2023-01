La serie The Last of Us se ha convertido en uno de los grandes estrenos de HBO. En especial, considerando que la adaptación de la saga de videojuegos atravesó un largo trayecto para llegar a la pantalla pequeña. Se trata no solo de un evento que posiblemente marcará un antes y un después en los live action de universos complejos. También será una nueva forma de reconstruir mundos ficticios. En el caso del juego de Naughty Dog, se trata de una mitología especialmente detallada. Igualmente, su historia central es mucho más emocional que una narración acerca de la supervivencia.

De hecho, el contexto que rodea al material original en que se basa la serie es de una cuidadosa profundidad. Además, tiene un elaborado diseño de personajes, lo que le otorga una especial fortaleza como relato. Desde su inicio, The Last of Us cuenta con un equipo de creativos que le brindó una marcada personalidad, incluso en un mercado tan competitivo como el de los videojuegos. De modo que su llegada a la pantalla es todo reto de argumento y puesta en escena.

Desde el intento de una película en el 2014, hasta diversos proyectos de adaptación que no llegaron a cristalizarse. The Last of Us involucró la decisión de crear una producción capaz de reflejar la calidad del material original. Finalmente, la historia alcanzará un público más amplio para mostrar la calidad de su historia. Lo que, sin duda, remite a un repaso acerca de la historia de la cual proviene, convertida en la actualidad en un clásico de la cultura pop.

The Last of Us: un hombre, una niña y un mundo en escombros

The Last of Us se lanzó como un juego para PlayStation 3 en el año 2013. De inmediato, se convirtió no solo en un éxito de crítica, sino también de público. Con su cuidada historia de trasfondo y un impecable apartado visual, la historia cautivó. En especial, por su combinación de terror, acción y aventura en una argumento robusto que además muestra un sentido notorio de lo cinematográfico.

El relato cuenta cómo los personajes Joel y Ellie intentan sobrevivir en medio de una pandemia devastadora. La población norteamericana, y después la mundial, se enfrenta a un virus capaz de convertir a los seres humanos en criaturas caníbales. A diferencia de otras tantas premisas similares, The Last of Us evitó crear la connotación de infección zombi. De hecho, sus criaturas son mucho más complejas y suponen un reto considerable para sus personajes.

Pero la trama central en sí basa su fortaleza en alejarse de la acción pura para volverse incluso emocional. En el universo del juego, durante el mes septiembre del 2013, la epidemia comienza como un brote inexplicable del hongo Cordyceps. La reacción que provoca la infección es tan violenta y total que transforma a los afectados en criaturas con un voraz apetito de carne.

En medio del caos colectivo y la virtual caída de la civilización, Joel, su hija Sarah y su hermano Tommy intentan huir de Austin, Texas. No obstante, en mitad del trayecto, la niña es asesinada cuando un oficial del ejército cree que se encuentra infectada. Una tragedia que marcará la historia en adelante.

La búsqueda de la esperanza

La acción en The Last of Us avanza entonces hacia dos décadas más adelante, donde es notorio que la infección abarca el mundo entero. Los sobrevivientes habitan zonas de cuarentena bajo custodia armada o asentamientos independientes. Para entonces, Joel se ha convertido en un contrabandista junto con su socia Tess.

Al dúo se le encarga la labor de llevar a una niña, Ellie, hasta el asentamiento de un grupo de revolucionarios que esperan por ella. Las autodenominadas Luciérnagas se oponen al control de los lugares en cuarentena y están en medio de un enfrentamiento contra las frágiles autoridades. Es entonces cuando Joel debe cruzar territorio hostil en custodia de Ellie sin saber bien el motivo.

No obstante, pronto descubre que se trata de algo inimaginable. La niña parece ser inmune al virus, lo que brinda la posibilidad de una cura. Los eventos se desarrollan en un recorrido a través de una Norteamérica devastada.

También en medio del ataque de los clickers, nombre que reciben las criaturas transformadas por el virus debido al sonido que provocan al atacar. A diferencia de cualquier otra criatura con vínculos con la idea del zombi, los monstruos del mundo de The Last of Us carecen por completo de cualquier rasgo humano. Los que los hace mucho más parecidos a una criatura orgánica sin rostro que a un cadáver ambulante.

El secreto del éxito en The Last of Us

Los creadores de The Last of Us, Bruce Straley y Neil Druckmann, imaginaron un mundo en que la supervivencia es crucial y basada en la voluntad de continuar. El ligero matiz que emparenta al juego con los libros La carretera, de Cormac McCarthy, y El mundo sin nosotros, de Alam Weisman, sorprendió. Particularmente porque convierte la travesía en una búsqueda de los últimos vestigios de la humanidad, además de una épica diminuta por salvar la vida.

A lo largo de los años, la historia central se enriqueció con añadidos, expansiones y material descargable. El más conocido es The Last of Us: Left Behind, que cuenta la vida de Ellie antes de los sucesos del juego principal. En el año 2014 se estrenó The Last of Us Remastered, una versión para PlayStation 4. La secuela de la historia principal, llamada The Last of Us Part II, se lanzó al mercado el 19 de junio de 2020.