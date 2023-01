El año 2023 podría ser el que rompa la maldición de las adaptaciones de videojuegos fallidas en el cine y la televisión. Se trata de un reto que implica lograr mostrar, en toda su variedad y riqueza, varias de las mejores historias de la cultura pop. También complacer a los exigentes fanáticos que rodean a los títulos más queridos en el mundo de las videoconsolas. No se trata de algo sencillo. Más aún cuando, al menos durante dos décadas, ha habido más fallos que aciertos en el tema.

Desde la caótica premisa de Resident Evil — en cualquiera de sus versiones — hasta el intento de revitalizar la saga Tomb Raider. Hollywood se tomó en serio la necesidad de brindar una nueva envergadura a proyectos que involucran a los videojuegos como material de origen. Pero el éxito fue escaso.

Apenas Mortal Kombat, de Simon McQuoid, y Uncharted, de Ruben Fleischer, pudieron captar en buena medida el espíritu de sus versiones más conocidas. También lo hizo la dilogía Sonic, de Jeff Fowler. En televisión, la animación Castlevania sorprendió por su solidez, pero fue cancelada en su cuarta temporada. Aun así, se consideraron productos menores que pudieron aspirar a historias más inteligentes y mejor construidas.

Sin duda alguna, el mundo de los videojuegos y sus historias representan un verdadero reto para el cine. Ya sea por su complejidad, meticulosa descripción de universos o sus complicadas mitologías. No obstante, 2023 podría ser el momento ideal para un segundo aire en las adaptaciones de videojuegos. Tanto series como películas que esperan convertirse en el primer paso de franquicias rentables. El año que comienza puede ser, por fin, el de la consagración de las historias de los videojuegos como una parte esencial del mundo del entretenimiento.

La esperada adaptación del querido videojuego The Last of Us

La ya clásica saga de supervivencia en un mundo asediado por criaturas caníbales de Naughty Dog llegará a HBO este año. La historia de Jacob Minkoff, Emilia Schatz, Richard Cambier y Ricky Cambier es una de las más queridas del mundo de los videojuegos. Por lo que su adaptación despertó la expectación del considerable número de fanáticos del relato.

Se trata de un proyecto complicado, que atravesó diversas fases en su tránsito hacia una versión sólida en un nuevo formato. Lo que incluyó una serie limitada de cómics y el contenido independiente The Last of Us: Left Behind. En el 2014, Screen Gems, comenzó la producción temprana de una posible película a cargo de Sam Raimi. No obstante, el creador, Neil Druckmann, que estuvo involucrado en cada fase del proceso del futuro largometraje, terminó por abandonarla.

Hace poco, Druckmann comentó en el podcast Script Part que lo que condenó el proyecto al fracaso fue su enfoque “en la acción”. Para uno de los autores de la conocida y querida historia, eso alejaba a la venidera película del núcleo emocional del argumento. Por lo que, por último, la posibilidad de la adaptación del videojuego terminó por desvanecerse.

Finalmente, en marzo del año 2020, HBO anunció que se llevaría a cabo una serie basada en el juego. Una que, además, sería escrita por Druckmann y Craig Mazin. La producción también contaría con la participación de Gustavo Santaolalla, responsable de la música del juego. En noviembre de 2022, el canal de cable reveló que la producción se estrenaría el 16 de enero de 2023.

Con un elenco encabezado por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, se espera que sea una adaptación fiel a la historia original. Por ahora, tanto Druckmann como Mazin dejaron claro que se trata de una obra que rescata lo esencial de un relato complejo. No obstante, aunque conviene advertir que no será tan sangrienta como el material de origen, ambos creadores esperan que rinda homenaje a la conocida historia.

Super Mario Bros, la adaptación de un videojuego clásico

La película de Aaron Horvath y Michael Jelenic, titulada simplemente Super Mario Bros, la película, atravesó desde su anuncio una moderada controversia. En especial por la decisión de los productores de elegir para la voz del querido personaje principal al conocido Chris Pratt. Durante meses, se debatió en redes sociales y foros que Mario debía ser interpretado vocalmente por un actor de origen italiano. En consonancia con su larga tradición en el conocido juego de Nintendo.

Pero a pesar de eso, la producción de Illumination Entertainment ha despertado el suficiente entusiasmo para ser uno de los estrenos más esperados del año. Convertido en un símbolo de enorme importancia, la adaptación del videojuego de Mario Bros marcará un importante hito. Se trata de trasladar de forma íntegra, gracias a la flexibilidad y posibilidades de la animación, el mundo del personaje a la gran pantalla.

A la vez, abrir la posibilidad de una posible franquicia. Con el éxito de Sonic demostrando que incluso los personajes más singulares tienen un lugar en Hollywood, la futura película es un riesgo calculado. Lo que podría llevar al querido juego a un nuevo nivel de popularidad, ahora en el apartado cinematográfico.

Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones

El tradicional y querido juego de rol (trasladado al videojuego) también llegará a la pantalla grande durante el 2023 con la película Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones. Con un argumento basado en la campaña de los Reinos Olvidados, es un ambicioso intento de llevar la complicada estructura del material original al cine. También tiene la intención de englobar la versión sobre la realidad y el modo de interacción de los fanáticos con una aventura cinematográfica.

La nueva adaptación del videojuego no tendrá relación con la trilogía estrenada entre 2005 y 2020 en diversos medios. Según sus directores, John Francis Daley y Jonathan Goldstein, el guion intentará abarcar todo un “mundo nuevo de posibilidades”. Lo que incluye la noción acerca de una realidad escindida que de una u otra forma influirá en el argumento.

Además, por supuesto, de explorar las múltiples posibilidades de un universo de considerable amplitud y complejidad. La producción estará protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis y Hugh Grant.

La segunda temporada de Arcane: League of Legends

La primera temporada de la serie animada basada en el juego de multijugadores de Riot Games fue un éxito de crítica y de audiencia. Con un apartado visual sorprendente y un sólido guion, la adaptación del videojuego logró captar la densa atmósfera del universo original. También su interesante versión sobre el bien, el mal y el complicado equilibrio entre la tecnología y la moral. Todo bajo un mundo animado que sorprendió por su elaborado detalle y su inteligente uso del color, la textura y el diseño de personajes.

No obstante, aunque su segunda temporada fue confirmada por Netflix, todavía hay pocos detalles sobre la adaptación. La primera entrega atravesó un prolongado lapso de producción de casi seis años, por lo que se creía que no era probable que la segunda se estrenara pronto. Mucho más, después de que el CEO de Riot Games, Nicolo Laurent, confirmara que los nuevos episodios no llegarían en el 2022.

Pero, el 20 de noviembre del 2021, la cuenta oficial de Arcade en Twitter dejó entrever que la producción avanza con rapidez. De hecho, hay rumores de que la nueva temporada de la adaptación del videojuego podría ser anunciada para este año. Por ahora, lo único concreto es que el elenco original regresará. Hailee Steinfeld, Ella Purnell y Katie Leung confirmaron su regreso.

Halo: la serie y su segunda temporada

Halo: la serie, adaptación del videojuego de Bungie y 343 Industries, se convirtió en un sorprendente éxito para Paramount+. Desde su estreno, el 24 de marzo del 2022, la serie sorprendió por su apego al material original y su inteligente guion.

La adaptación del videojuego, de diez capítulos, se desarrolla en el siglo XXVI, en un mundo distópico devastado por una amenaza alienígena. A diferencia de otras producciones similares, se encuentra ambientada en el mundo del juego y no adapta ninguno de sus arcos mayores.

Con una segunda temporada confirmada de inmediato, la serie parece ser, además, el comienzo de una franquicia. David Nevins, director de contenidos de Paramount+, dejó entrever durante una entrevista en The Hollywood Reporter que la segunda temporada podría abrir nuevas posibilidades.

Entre ellas, la de narrar todo tipo de nuevas visiones sobre un universo rico y especialmente complejo. Una versión que, además, podría permitir a Halo: la serie convertirse en el núcleo de una futura franquicia. ¿Puede ser eso lo que espera a la historia en 2023?

Una nueva adaptación del videojuego Tomb Raider en una serie animada

Tras un fallido reboot cinematográfico protagonizado por Alicia Vikander, Netflix producirá una serie animada sobre la icónica Lara Croft. Al frente del equipo creativo se encuentra Tasha Huo. Se trata de una adaptación del videojuego de considerable ambición y que intenta rescatar lo mejor de la franquicia Tom Raider. El juego, creado por Core Design, es un fenómeno generacional que desde 1996 abarca transformaciones y etapas.

De hecho, Huo afirmó que se “unificarán las líneas de tiempo de Tomb Raider” y que su intención es ir “más allá de la trilogía de sobrevivientes”. Lo que brindaría a la serie de la plataforma un carácter de núcleo renovado sobre la historia. El estudio de animación encargado del proyecto será Powerhouse Animation Studios, responsable del éxito Castlevania, considerado una adaptación brillante sobre el videojuego homónimo.