2023 iniciará de la mejor manera posible. El próximo 15 de enero se estrenará el primer episodio de The Last of Us, la serie basada en el popular videojuego de PlayStation. Conforme nos acercamos al esperado día van surgiendo más y más detalles de la adaptación, pero el más reciente nos ha sorprendido demasiado. ¿Por qué? La duración del capítulo debut es cercana a la de una película.

De acuerdo a un documento de HBO que ha sido obtenido por el youtuber DomTheBomb, el primer episodio de The Last of Us dura una hora con 25 minutos (85 minutos). Sí, leíste bien.

Evidentemente, no es habitual que el capítulo de una serie dure tanto tiempo. Si bien existen ciertos episodios especiales que se prolongan más de la cuenta, principalmente cuando la narrativa lo requiere, muy pocas veces rebasan los 70 minutos de duración.

Del lado de la pantalla grande, hay películas que duran menos de 90 minutos, que muchos consideran es el tiempo ideal para la experiencia cinematográfica —a pesar de lo que piense James Cameron—.

Que el primer episodio de la serie de The Last of Us tenga esa duración significa, quizá, que el prólogo dedicado a Joel no se extenderá durante más capítulos. Si tuviste la oportunidad de disfrutar el videojuego de Naughty Dog, seguramente recuerdas que el principio se enfoca en la historia —y tragedia— personal de dicho personaje; antes de embancarse en la peligrosa aventura como protector de Ellie.

Los cambios de la serie de The Last of Us respecto al juego

Ojo, no nos sorprendería que haya algunos añadidos en la narrativa original para extender lo sucedido con Joel. De hecho, Neil Druckmann, uno de los showrunners de The Last of Us, habló esta semana sobre los cambios que tendrá el personaje interpretado por Pedro Pascal. En concreto, Joel tendrá una deficiencia auditiva, misma que no existió en el videojuego.

“Joel tiene problemas de audición en un lado debido a un disparo. Le duelen las rodillas cada vez que se pone de pie. Supongo que hay un tono en el que Tom Cruise puede hacer cualquier cosa. Pero me gusta que mi gente de mediana edad sea de mediana edad”, expresó la mente maestra detrás de The Last of Us.

Debido a la relevancia que tiene esta situación, se intuye que la historia de la serie profundizará en dicho disparo y, desde luego, en los peligros que representa recorrer un mundo post-apocalíptico en esa condición.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Suscríbete a HBO Max y ahorra

El dolor de sus rodillas tampoco es un tema menor. Al menos en los juegos de The Last of Us, gran parte de los trayectos se deben recorrer a pie. Visto los tráilers e imágenes filtradas del rodaje, respetarán esa idea. Sin duda, será interesante ver cómo esos inconvenientes físicos influyen en el desarrollo del personaje y, por ende, en el de la serie.

The Last of Us estará disponible a partir del 15 de enero —0 16, según la región— de manera exclusiva en HBO Max. Su reparto está conformado por Pedro Pascal (Joel Miller), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Nick Offerman (Bill), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Murray Bartlett (Frank), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Storm Reid (Riley Abel) y Nico Parker (Sarah Miller).