Luego de los tres primeros episodios, The Last of Us no deja de generar conversaciones. Por uno u otro motivo, tras cada capítulo hay múltiples reacciones, interpretaciones y valoraciones sobre lo que ocurrió en la serie de HBO. Long Long Time, el más reciente, no escapó a esa lógica y entraña una curiosidad: pudo haber sido más extenso de lo mostrado.

Así lo reconoció el guionista Craig Mazin, quien explicó durante una entrevista que hay una versión más larga de ese episodio. Pero fue descartada por temor a que pareciera muy fuerte para el espectador. Long Long Time, en cuanto a emotividad, luce insuperable dentro de The Last of Us. Aunque la historia de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) fuera recreada en solo este capítulo, no se descarta que sea recordada por años.

Es entonces cuando las palabras de Craig Mazin, en relación con la duración, alcanzan otro significado. Long Long Time duró 1 hora y 16 minutos. Será el segundo capítulo más largo de The Last of Us, luego de que el primero fuera de 1 hora y 21 minutos. Parece suficiente tiempo, dentro del formato televisivo. Sin embargo, la otra versión de ese episodio, una que probablemente nunca salga a la luz, tiene 45 minutos más.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

The Last of Uf, la duración del tercer capítulo

y la anécdota de Craig Mazin

“Long Long Time” fue dirigido por Peter Hoar, quien ya tiene una amplia experiencia detrás de cámaras en proyectos televisivos. Fue él, junto con el guionista Tim Good, quien compuso su propia versión del episodio. Esta tiene una duración de dos horas. Cuando Craig Mazin supo esto, tuvo dudas al respecto. Sin embargo, se animó a verlo. En declaraciones dadas a Deadline, explicó el resultado de ese visionado:

“Cuando me lo enviaron, creo que la duración fue de casi dos horas o algo así. Entonces pensé: ‘Oh, eso probablemente no sea bueno‘. Me senté a verlo: ‘Está bien, veré la versión de dos horas de este episodio’. Mientras lo hacía, lloré tanto que en un momento dije en voz alta: ‘¡Ay!’. Me dolía lo que estaba viendo. Lloré tanto, me dolió tanto, que creí: ‘Bueno, si estos muchachos pueden hacerme esto y yo escribí esta maldita cosa, entonces podría funcionar bastante bien en otras personas’”. Craig Mazin.

Funcionó. La valoración del tercer episodio de The Last of Us en Rotten Tomatoes supera el 90%. Luego de conocer la reacción de Craig Mazin y visto el resultado final, es válida la pregunta: ¿por qué no llegó a la plataforma de HBO Max esa versión de dos horas? Mazin lo explicó en el medio referido:

“Trabajamos muy duro para hacerlo (exponer la versión más larga). Pero sabíamos que ese corte de dos horas no podía publicarse. HBO tuvo la amabilidad de dejarnos extendernos un poco. Siempre quiero dejar a la gente con ganas de más. Sin embargo, reconozco que este es un episodio más largo. Lo realmente interesante es que, aunque creo que dura como 73 minutos, muchas de las personas que lo han visto dicen que la hora pasó volando. Entonces, pienso que no fue solo una hora. Propiciar esa experiencia, es el verdadero logro. Cuando vi el metraje de Peter y Tim, pensé: ‘Guau, este me llegó hasta el corazón’”. Craig Mazin.

El significado de Long Long Time

El tercer episodio de The Last of Us llevó ese título debido a la canción homónima escrita por Gary White, interpretada por Linda Ronstadt y lanzada en 1970. Ronstadt, un año después del estreno de la pieza musical, fue nominada al Grammy como “Mejor Interpretación Vocal Femenina Contemporánea”.

Dentro de la narrativa, funciona como un antes y un después para Bill y Frank. Quienes en un principio son desconocidos, a partir de ese tema terminan construyendo una relación de amor en medio del apocalipsis. Un vínculo que atraviesa el tiempo y, de manera simbólica, influye en los personajes mencionados y también en Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams​ (encarnada por Bella Ramsey).

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

Joel comprende, a partir del ejemplo de Bill y Frank, que Ellie no solo es su responsabilidad, sino que también representa, a través de su vínculo, uno de los pocos rasgos de humanidad que quedan dentro del universo de The Last of Us. Así como Bill y Frank cuidaron de sí mismos, ahora Joel y Bella deben cuidarse uno al otro.