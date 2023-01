El tercer episodio de The Last of Us, disponible en HBO y HBO Max, sorprendió por alejarse de los clickers (chasqueadores) y el horror postapocalíptico y narrar una historia de amor. Bill, el superviviente paranoico y un personaje clásico para los fanáticos, llegó al live action para protagonizar un emotivo trasfondo.

El argumento también incluyó a Frank, que en el material original no forma parte directa de la trama. La decisión permitió a la serie explorar lugares nuevos de la premisa de Naughty Dog y alcanzar una singular madurez.

Con el título de Long Long Time, el capítulo de The Last of Us estuvo dirigido por Peter Hoar y escrito por el co-creador Craig Mazin. El cambio de tono permitió a la narración concentrarse en elementos esenciales, como qué ocurrió después del estallido final. Durante los primeros diez minutos, el guion confirma la teoría de los fanáticos de que el hongo Cordyceps mutó y se transmitió a través de la comida. También cuenta los días siguientes a la fatídica noche del 26 de septiembre del 2003.

Joel (Pedro Pascal) explica a Ellie (Bella Ramsey) lo acontecido a partir del momento en que el contagio se transformó en una circunstancia imparable. Hace énfasis en que no hay ideas claras acerca del primer infectado, pero detalla cómo supone que ocurrió el cataclismo. La mayoría de sus conclusiones concuerdan con varias hipótesis debatidas en redes sociales desde del estreno de The Last of Us.

Desde alimentos contaminados, hasta mordidas. Gradualmente, la micosis se extendió con rapidez y se desató en todo su horror. Por último, el apocalipsis, tal y como lo imaginó Neil Druckmann, aconteció en un suceso único. “El jueves comenzó todo”, explica el personaje de Pascal. “Para el lunes, ya no había nada”. Lo que brinda a la tragedia global un tinte realista que concuerda con la forma en que, hasta ahora, se muestran los principales eventos.

El mundo de The Last of Us en la pantalla pequeña

Al mismo tiempo, la serire usó más de una referencia al videojuego en su relato. A pesar de que gran parte de la narración de Long Long Time es argumento exclusivo de la adaptación. Aun así, tanto Mazin como Hoar tuvieron en cuenta la trama clásica como origen. Estas son todas las referencias escondidas más importantes y significativas del tercer episodio capítulo de The Last Of Us, que se considera uno de los mejores hasta el momento.

Ellie y su curioso descubrimiento

Durante las primeras secuencias del episodio, y mientras avanzan en su trayecto, Joel hace una parada en un establecimiento abandonado. Ellie encuentra entonces un arcade, algo jamás ha visto hasta el momento. Mientras la niña intenta comprender su uso, la cámara enfoca al aparato y muestra que se trata de una antigua versión de Mortal Kombat 2.

Es un guiño a Left Behind, en el que se puede ver cartel del juego. También rinde homenaje al descargable Behind Us, en el que Ellie y su amiga Riley se tropiezan una máquina recreativa parecida.

Un personaje clásico y su nueva historia en The Last of Us

Bill, interpretado por Nick Offerman, es un viejo conocido de Joel en el material de origen. De la misma forma que en el juego, el personaje llega a la adaptación de The Last Of Us como un hombre paranóico que sobrevive rodeado de armas.

Tal vez por eso, una de las escenas más curiosas del capítulo le muestra en un extracto muy específico del clásico de Naughty Dog. La figura emerge de la oscuridad y se detiene frente a la casa en la que vive con una máscara antigás sobre el rostro. La imagen es idéntica a un tramo en The Last of Us Parte I.

No obstante, el resto del relato que le rodea tiene poca o ninguna relación con el clásico videojuego. Lo más llamativo es la llegada de Frank (Murray Bartlett), que no forma parte del hilo de eventos del cual proviene la serie. En realidad, solo es un cadáver con el que los jugadores tropiezan durante la acción.

Sin embargo, hay todo tipo de indicios de que compartió una relación con Bill y también se menciona su trágica muerte. Pero, en el capítulo tres de la producción de HBO, la atención se enfoca mucho más en el trasfondo de una relación emocional.

La dolorosa muerte en medio del apocalipsis

Tanto en el original como en su adaptación, Frank termina por suicidarse. En la versión para videoconsolas, lo hace al descubrir que está infectado del hongo Cordyceps. En la producción televisiva de The Last Of Us toma la decisión al encontrarse gravemente afectado por una enfermedad no identificada.

Long Long Time añade, de alguna forma, su conocida carta de despedida. En la versión live action se trata de una nota en la que Bill explica al desconcertado Joel los motivos por los cuales comete suicidio junto a Frank. Este último llega a la casa de los personajes, meses después de que ambos tomaran la decisión.

De hecho, la carta incluye la línea “si eres tú, no subas a la habitación. Hemos abierto las ventanas para no apestar la casa, pero el espectáculo no debe de ser nada bonito de ver”. Una referencia directa al cuerpo de Frank y parte del argumento de Naughty Dog.

No obstante, en el juego, Frank escribe directamente una misiva a Bill para explicar sus motivos. En el texto, deja claro que está infectado y que le odia, un cambio mayor a la forma en que se adaptó la historia de The Last Of Us para la televisión.

Conduciendo hacia el sol al atardecer

Por último, The Last of Us muestra la emblemática escena de Joel y Ellie conduciendo hacia el sol después de encontrarse con Bill. En el relato de origen, la niña encuentra un casete de música, a lo que comenta “es mejor que nada”.

La secuencia se repite en la producción de HBO, en la que, además, se puede escuchar la canción que da nombre al capítulo. Cuando, finalmente, el personaje de Pedro Pascal comienza a conducir hacia el oeste, le acompaña Long Long Time, de Linda Ronstadt. Es entonces cuando la Ellie televisiva pronuncia la familiar frase de su par en el material de Naughty Dog.

Un añadido peculiar, pero que vale la pena mencionar, son los acordes de On the Nature of Daylight de Max Richter, un tema que muchos recordarán porque se puede escuchar en la película La llegada de Denis Villeneuve. La canción se incluye en uno de los momentos más emocionantes del último capítulo de The Last Of Us.