Desde que HBO Max reveló que se encontraba trabajando en una adaptación de The Last of Us para la televisión, hemos estado esperando por más imágenes oficiales. Sin embargo, aunque hasta ahora habíamos podido ver una imagen de Joel y Ellie de espaldas, y algunas otras capturas del rodaje, finalmente hoy se ha revelado la primera imagen oficial con ambos personajes mostrando sus rostros. Spoiler: es espectacular.

La imagen ha sido toda una sorpresa, y una bastante positiva. El parecido de los actores, el vestuario, la iluminación y el escenario está bastante bien logrado. De hecho, es muy fácil transportarse a alguno de los escenarios del juego original con solo mirarla.

Primera imagen de The Last of Us para HBO

La adaptación de The Last of Us para HBO Max se centra en la historia que ya conocimos en el primer juego. Joel, quien se dedica al contrabando, debe cuidar a una pequeña Ellie a lo largo de los Estados Unidos tras el Apocalipsis. Así, tal vez puedan encontrar la cura a la enfermedad mortal que ha llevado al mundo entero a la ruina.

El rodaje de la serie concluirá mañana mismo, según ha sido confirmado. Asimismo, múltiples reportes sugieren que la adaptación podría estrenarse a mediados de 2023, así que solo queda una año hasta que podamos disfrutar de toda su grandeza. Hasta entonces, seguiremos esperando novedades y avances relacionados con la producción de HBO.

Más detalles sobre The Last of Us para HBO Max

Por la situación en la que vemos la imagen, parece que Joel y Ellie podrían estar escondiéndose de los famosos Clickers que encontramos en el juego. Estos seres son ciegos, lo que explicaría la linterna encendida aunque estén intentando pasar desapercibidos. Sin embargo, tienen un oído bastante desarrollado, ¿conseguirán salir Ellie y Joel de la zona sin ser detectados?

Hasta la fecha no hemos podido echarle un vistazo a los enemigos de The Last of Us en la serie. Sabemos cómo lucen en el juego, y son seres tan grotescos que parecen escapados de nuestras peores pesadillas. Lamentablemente, la serie solo ha dejado ver esta única imagen de Joel y Ellie a hurtadillas.

La serie de The Last of Us para HBO Max cuenta con un presupuesto de 15 millones de dólares por episodio, aproximadamente. Por esto, podemos esperar un maquillaje y CGI de la más alta calidad. Tenemos esperanzas de que sean tan fieles a la fuente original como la imagen que nos han permitido ver hoy, pero también con mucha creatividad.

Más novedades sobre el universo de Joel y Ellie

Por otra parte, se ha confirmado el remake de The Last of Us para PS5 pese a que el título original lanzado para PS3 ha envejecido muy bien. Y claro, no podemos olvidar la remasterización que vio la luz en la PS4. No obstante, parece que Naughty Dog y PlayStation quieren ofrecer una experiencia más moderna, pero contando la historia original.

Eso sí, si quieres la nueva experiencia, tendrás que pasar por caja otra vez, y no será barato. Esta nueva versión de The Last of Us te costará 69.99 dólares o 79.99 euros, dependiendo la región donde vivas.