Quizá Avatar 2: el sentido del agua no alcanzará la recaudación de su antecesora, pero eso no significa que en Disney no se estén llenando los bolsillos. De acuerdo a la información de CBR, lo nuevo de James Cameron ya superó los $1.000 millones de dólares en la taquilla internacional. Con esta cifra, se convierto en la tercera películas más taquillera del año.

De momento, Avatar 2: el sentido del agua se encuentra detrás de Jurassic World: Dominion ($1.003 millones de dólares) y Top Gun: Maverick ($1.489 millones de dólares). Eso sí, no le costó mucho trabajo ver por el espejo retrovisor a los largometrajes más importantes de Marvel durante el presente año. Es decir, Doctor Strange en el multiverso de la locura ($896 millones) y Black Panther: Wakanda Forever ($790 millones).

Un punto a destacar es que Avatar 2: el sentido del agua superó la marca de los $1.000 millones de dólares en menos de dos semanas. Es casi un hecho que en cuestión de horas dejará atrás a Jurassic World: Dominion, aunque pasar a Top Gun: Maverick para convertirse en el largometraje más exitoso del año parece complicado. La película de los Na'vi tendría que recaudar 500 millones de dólares de aquí al sábado 31 de diciembre.

Pero incluso si no tiene esos ingresos antes de que termine el año, la mesa está puesta para que, tarde o temprano, Avatar 2: el sentido del agua adelante a Top Gun: Maverick.

Aunque estos números podrían parecer buenas noticias para James Cameron y sus dirigidos, todavía no pueden cantar victoria. Antes del estreno, el propio director dijo que Avatar 2: el sentido del agua debía ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia para considerarla rentable.

"Tiene que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia. Ese es su umbral. Ese es su punto de equilibrio."

Traduciendo esas palabras a cifras, Avatar 2: el sentido del agua tendría que ingresar, aproximadamente, $2.100 millones de dólares. Vale, ha conseguido la mitad en menos de dos semanas, pero recordemos que el mayor porcentaje de recaudación de un blockbuster suele obtenerse durante los primeros fines de semanas.

La otra opción que tiene Avatar 2: el sentido del agua para llenarse los bolsillos es seguir el camino del relanzamiento. Esto no sería nada extraño, ya que que Avatar se reestrenó múltiples veces. Uno tuvo objetivo recuperar el trono de la película más taquillera de la historia, que por unos meses perteneció a Avengers: Endgame. La más reciente fue una remasterización que se proyectó en cines este mismo año.

Algunos podrían pensar que se está hablando de más de la taquilla de Avatar 2: el sentido del agua. Sin embargo, James Cameron dejó claro que el desempeño económico de este filme marcará el rumbo de la franquicia entera. La intención del cineasta es crear 7 películas de Avatar, pero sus deseos podrían venirse abajo si la segunda parte no triunfa. Si esto último sucede, se verá obligado a terminar la historia de los Na'vi en Avatar 3, que verá la luz el 20 de diciembre de 2024.