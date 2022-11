Samuel L. Jackson cargó contra Quentin Tarantino en respuesta a las declaraciones que hizo el director sobre las películas de Marvel. En una entrevista con Entertainment Weekly, el reconocido actor de cintas como Pulp Fiction y Unbreakable sacó el Nick Fury que lleva dentro y aseguró que los actores del Universo Cinematográfico de Marvel son estrellas de cine. Jackson es el último en sumarse a la lista de personajes que responden a Tarantino.

Los comentarios del actor en el episodio más reciente de The View dejan ver que no todos le rinden pleitesía al director. Samuel L. Jackson, uno de los aliados más cercanos de Quentin Tarantino, ha estelarizado seis de sus diez películas. Pese a que existe buena relación entre ambos, Jackson no ha pensado dos veces en criticar los comentarios que hizo Tarantino sobre el cine de Marvel.

Se necesita ser un actor para interpretar uno de esos personajes particulares. ¿Cuál ha sido el signo de una estrella de cine hasta ahora? ¿Un culo en el asiento? ¿De qué estamos hablando?

No es una gran controversia para mi saber que, aparentemente, estos actores son estrellas de cine. Chadwick Boseman es Black Panther. No puedes refutar eso, y él es una estrella de cine. Samuel L. Jackson

La respuesta de Samuel L. Jackson se suma a la de Simu Liu, protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, quien cargó contra Tarantino hace unos días. Liu publicó un tweet donde menciona que si los únicos guardianes del estrellato fueran Tarantino y Scorsese, nunca habría tenido oportunidad de obtener el rol principal en una película de 400 millones de dólares. "Estoy asombrado de su genio cinematográfico. Son autores trascendentes. Pero no pueden señalarme a mí ni a nadie", dijo el actor.

¿Qué dijo Tarantino sobre los actores de las películas de Marvel?

Hace unos días, Quentin Tarantino declaró que los actores de las películas de Marvel no pueden considerarse estrellas de cine. En una entrevista con el podcast 2 Bears 1 Cave, el director señaló que son los personajes y no los actores quienes mantienen el nivel de importancia. "No son estrellas de cine, ¿verdad? Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces", dijo Tarantino.

Aunque Quentin Tarantino no se refirió a Chris Evans o Chris Hemsworth, quedó claro que no los consideraba estrellas de cine. Pese a que el director dijo que no los estaba menospreciando, sugirió que el concepto de actor consagrado que veíamos en películas de hace una o más décadas está en peligro de extinción. "Es el legado de la Marvelización de las películas de Hollywood", dijo.

Quentin Tarantino y otros directores como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola han mostrado su desprecio por las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien podríamos estar de acuerdo con Ethan Hawke en que se trata de cine para niños de 14 años, lo cierto es que las culpables no son las películas, sino el sistema.

Los ingresos millonarios de cintas como Avengers: Endgame o Spider-Man: Homecoming van de la mano con una robusta estrategia de distribución. Los estrenos acaparan las salas de cine, donde producciones más pequeñas no tienen con qué competir. Aunque la economía del negocio del cine cambió con la pandemia, los grandes estudios como Disney saben que para recuperar la inversión es necesario mantener el modelo de estrenos en la pantalla grande.