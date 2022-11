Quentin Tarantino dejó claro hace unas semanas que no tiene el menor interés de dirigir una película de Marvel. No obstante, el director parece haber ponderado algunas opciones, en caso de cambiar de opinión. Durante un evento de promoción de su nuevo libro Cinema Speculation, el realizador respondió a una pregunta del crítico Elvis Mitchell. Este último indagó sobre qué historia del universo de la editorial le gustaría explorar, de llegar a darse la oportunidad. Lo más sorprendente es que Tarantino tuvo una respuesta inmediata: Sgt. Fury and His Howling Commandos.

Se trata de un cómic con más de cincuenta años de antigüedad que, además, parece coincidir con el particular sentido cinematográfico del director. Con una historia ambientada en el ámbito de la guerra y sus complejidades, sigue las aventuras de Nick Fury y, por supuesto, su banda de héroes anónimos. Una línea argumental que proviene directamente del universo relacionado con el Capitán América y su recorrido a través de los campos de batalla europeos.

De hecho, hay una mención específica del cómic en la película Capitán América: El primer vengador del 2011. Por supuesto, lo que no resulta sorprendente es que Quentin Tarantino desee dirigir una historia que tendría como inevitable protagonista a Samuel L. Jackson.

El actor interpretó a Nick Fury desde sus primeras apariciones en Marvel, por lo que es lógico suponer que sería la opción inmediata para Tarantino. A pesar de haber insistido en una entrevista reciente con Los Angeles Times en que dirigir bajo el ala de Marvel era semejante a ser un “jornalero”. No obstante, al parecer, la idea de convertir a Nick Fury en el centro de una historia conocida por su violencia parece no resultar del todo incómoda para Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino, la guerra y un cómic tradicional

Como es de suponer, la respuesta de Quentin Tarantino tiene una relación directa con su visión cinematográfica sobre la guerra. Sgt. Fury and His Howling Commandos atraviesa puntos semejantes a temas que ya el director tocó de una forma u otra. En especial, en su éxito del 2009 Inglourious Basterds. La historia de Marvel, en la que una banda de renegados atraviesa Europa en busca de justicia, tiene evidentes paralelismos con la película.

Con todo, Quentin Tarantino no ha estado fuera del ámbito de las adaptaciones de cómics. En especial, al principio de su carrera. Una de las historias más recordadas es la relacionada con el interés del creador por una eventual adaptación cinematográfica para Luke Cage. Que finalmente no llegó a buen puerto.

“Me encanta la forma en que se presentó al personaje en los años 70”, dijo Quentin Tarantino a Yahoo en 2016.“Realmente no estoy tan abierto a repensar quién era él. Solo creo que el primer número, el tema del origen, fue muy interesante. Realmente fue el intento de Marvel de tratar de hacer una película de explotación negra como uno de sus superhéroes”. La eventualidad de un héroe afroamericano en medio de situaciones extraordinarias despertó el interés del realizador. “Pensé que lo lograron. Absolutamente lo lograron”.

Un recorrido por nuevos lugares

Live, Eat Dog

En la actualidad, Quentin Tarantino volvió a los titulares de noticias al insinuar que se encuentra en la producción temprana de lo que será su décima película. Lo que quiere decir que, según lo que aseguró a lo largo su carrera, será la última película en que se encuentre en la silla del director.

Quentin Tarantino es un hito en Hollywood que, por lo visto, depara una buena cantidad de sorpresas. Aunque sabemos que una de ellas no será una película de Marvel. “No necesito trabajo como jornalero ahora mismo”, comentó el director para zanjar el tema.