Disney y Marvel Studios dieron a conocer que Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos estará disponible en Disney Plus a partir del próximo 12 de noviembre. Cabe mencionar que su disponibilidad no estará sujeta a ningún pago adicional más allá de la habitual suscripción del servicio. De esta manera, el largometraje cumplirá con la estrategia de la compañía de esperar al menos 60 días antes de ofrecerla a través de su plataforma de vídeo en streaming.

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos será la segunda película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel en debutar en Disney Plus. La primera fue Viuda Negra, cuyo estreno simultáneo en cines y en streaming provocó que Scarlett Johansson demandara a Disney. Tras esta tensa situación, los dirigidos por Bob Chapek se olvidaron del Premier Access; al menos en lo que se refiere a las próximas películas de Marvel.

Actualmente, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos todavía se está proyectando en cines de gran parte del mundo. De hecho, por tercer fin de semana consecutivo, se mantuvo en la cima de recaudación mundial. El pasado sábado y domingo logró ingresar 21,7 millones de dólares tan solo en los Estados Unidos. Superó a Free Guy (3,5 millones) y Cry Macho (4,5 millones).

Sin lugar a dudas, la recepción del largometraje fue bastante positiva. No solo en la taquilla internacional, también en la crítica. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, pese a ser una propuesta diferente en relación con otros filmes de Marvel, fue capaz de ganarse a millones de fans de los superhéroes. Introdujo a un nuevo personaje al universo cinematográfico y, además, se dio el lujo de traer de vuelta a rostros ya conocidos.

Boba Fett sigue los pasos de Shang-Chi

Más allá de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el 12 de noviembre también podrás disfrutar Jungle Cruise, la película protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt. Por si lo anterior fuera poco, ofrecerán un especial de Boba Fett, uno de los personajes más emblemáticos en la historia de Star Wars. Este contenido nos dará un vistazo a los orígenes y legado del famoso cazarrecompensas, que muy pronto tendrá su propia serie en Disney Plus (The Book of Boba Fett).