A pesar de todos sus problemas, Elon Musk está decidido a relanzar las marcas de verificación de Twitter Blue. No obstante, en esta ocasión no va a ser tan fácil obtener una, y es que el ejecutivo no quiere tropezar dos veces con la misma piedra. Por esto, ha decidido endurecer los requisitos para obtener una suscripción al servicio... Más o menos.

Una nueva actualización en la sección Acerca de, de Twitter Blue, especifica que el cambio ya está en camino. Por esto, quienes se encuentren recién llegados a la red social, no podrán comprar la suscripción al servicio de buenas a primeras. De hecho, tendrán que esperar 90 días para poder suscribirse y, por lo tanto, obtener las deseadas marcas de verificación que la compañía ahora ha democratizado.

Recordemos que, tras una pésima renovación, Twitter Blue fue desactivado. Aunque teníamos la esperanza de que la acción fuera definitiva, el multimillonario Elon Musk sigue en su cruzada por democratizar la insignia azul. Por esto, se espera que el 29 de noviembre veamos el resurgimiento del servicio, aunque con estas nuevas políticas.

Con esto, Twitter intenta evitar que estafadores o personas que tengan intenciones de hacerse pasar por terceros la tengan tan fácil. De hecho, tras el lanzamiento de la marca de verificación en Twitter Blue, el servicio se vio plagado de este tipo de cuentas; aunque todos (menos el CEO de la compañía) ya llevaban tiempo advirtiendo este desenlace.

Twitter Blue y Elon Musk siguen tropezando con la misma piedra, a pesar de querer evitarlo

Por supuesto, tras este anuncio, no es de extrañar que los trolls de internet comiencen a acumular cuentas en sus ordenadores. De esta forma, llegada la fecha indicada, podrán usar todo su arsenal y verificarlo para su propio beneficio.

De hecho, usando la Wayback Machine, investigadores se toparon que Twitter Blue ya contaba con políticas parecidas. En el servicio se detallaba que "las cuentas de Twitter creadas en o después del 9 de noviembre de 2022 no podrán suscribirse al servicio de Twitter Blue en este momento". Ahora, la compañía ha especificado de cuánto será la espera.

Otras de las políticas que Musk ha implementado para evitar la falsificación de identidades está en las capacidades para cambiar de nombre. Al modificar aquel que has verificado, perderás la marca de forma momentánea hasta que la compañía compruebe que no has cometido una infracción en contra de los términos del servicio.

Twitter sigue jugándoselas en grande con sus nuevas políticas. Muchos anunciantes están mirando con gran preocupación el tema de la "libre expresión" o cómo cuentas falsas se hacen pasar por compañías y provocan problemas mayúsculos. El caso más sonado es el de Eli Lilly, cuyas acciones se desplomaron después de que un perfil falso publicara "la insulina ahora es gratis". Algunos de los anunciantes, de hecho, han preferido bajarse del barco, razón por la cual SpaceX ha surgido como un salvavidas.