Twitter y Elon Musk han atraído la mayoría de los reflectores en los últimos días, y con razón. Siguiendo los deseos del nuevo CEO, la red social finalmente ha liberado el nuevo Twitter Blue, y con él la tan ansiada verificación —o lo que ellos entienden por "verificación"—. Aunque por el momento, no todos puedan acceder a ella, no deja de ser un momento trascendental para la compañía. Para bien, o para mal...

Tras un comienzo tropezado debido a las elecciones en Estados Unidos, Twitter Blue ya ofrece una marca de verificación a los usuarios que se suscriban. Dicho añadido se detectó este mismo miércoles, y se ha convertido en la razón principal por la que muchos usuarios pagarían la suscripción al servicio de la red social.

Recordemos que Twitter Blue es la suscripción del pajarito azul. Por un coste de 8 dólares al mes, puedes obtener la famosa insignia azul, entre otros beneficios. Eso sí, según anunció el propio Elon Musk durante un Espacio de Twitter, aunado al coste de la suscripción, la red social pedirá un número de teléfono o tarjeta de débito/crédito para verificar la identidad. De esta forma, se ahorran una posible situación donde alguien intente crear múltiples cuentas y verificarlas para propósitos turbios.

Quiénes pueden verificar y cómo distinguir a las nuevas cuentas

Aunque el nuevo Twitter Blue ya está disponible, no todos pueden acceder a ella. Hasta ahora, parece estar limitada a los usuarios de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Así que, si no vives en alguno de estos países, no podrás obtener tu check azul aunque te suscribas a Twitter Blue.

Por otro lado, Twitter Blue no solo se vende con la marca de verificación como bandera. Además de esto, Elon Musk ha hablado de la posibilidad de publicar vídeos de mayor duración, así como darle mayor visibilidad a tus tweets en las respuestas, menciones y búsquedas. Por otro lado, los anuncios aparecerán con menos frecuencia en el Timeline de los suscriptores —suponiendo que todavía quede algún anunciante que no haya abandonado el barco—

¿Cómo sabremos si una cuenta está verificada por mérito propio o porque se encuentra suscrita a Twitter Blue? De momento, la compañía ha lanzado una solución bastante rudimentaria y tediosa de consultar.

Solo tienes que entrar al perfil de interés, y tocar sobre su marca de verificación. En caso de ser una cuenta verificada por motivos de popularidad, entretenimiento, noticias o por relación al gobierno, Twitter te mostrará un aviso al respecto. Si, por otro lado, es una cuenta verificada mediante Twitter Blue, verás un mensaje que describirá la situación.

Hace apenas unas horas, Twitter había lanzado también una nueva verificación para distinguir los dos tipos de cuentas verificadas. En aquellas relacionadas con cuentas importantes, como personalidades, medios y empresas, aparecía una etiqueta donde se leía "Oficial". Sin embargo, poco después suspendieron este sistema, desdibujando así la línea que separa las cuentas oficiales de aquellas que simplemente se han suscrito a Twitter Blue.